Парламент разблокировал закон об олигархах, нардепы отклонили 12 постановлений

Среди авторов постановлений – нардепы от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, Алексей Гончаренко, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Николай Княжицкий, Михаил Бондарь, Владимир Вятрович, Олег Синютка, Ирина Фриз, Ростислав Павленко, Виктория Сюмар, Мария Ионова, а также нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Василий Нимченко.

Авторы обосновывали свои предложения отменить принятие закона тем, что при голосовании за законопроект были нарушены требования регламента Верховной Рады, и депутатам, которые вносили предложения или поправки, не было предоставлено слово во время обсуждения документа.

"Блокирующие постановления сняты", – подытожил голосование спикер парламента Руслан Стефанчук. Теперь закон должен подписать спикер Рады, причем это право оспаривают Стефанчук и бывший спикер Дмитрий Разумков.