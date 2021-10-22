В Кишиневе из-за газового кризиса потушили Вечный огонь

"В связи с кризисом в энергетическом секторе, зарегистрированным в Республике Молдова, по решению министерства обороны было временно отключено газоснабжение Вечного огня. [...] Огонь перехватили бойцы роты почетного караула [...] и перенесли в Музей боевой славы", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что мера была принята "в связи с падением давления газа в подающих трубах и из-за климатических факторов, таких как сильный ветер, вызывающий самозатухание Вечного огня".

22 октября парламент Молдовы объявил режим чрезвычайного положения из-за газового кризиса, режим ЧП продлится до 20 ноября.