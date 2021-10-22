В Кишиневе из-за газового кризиса потушили Вечный огонь

"В связи с кризисом в энергетическом секторе, зарегистрированным в Республике Молдова, по решению министерства обороны было временно отключено газоснабжение Вечного огня. [...] Огонь перехватили бойцы роты почетного караула [...] и перенесли в Музей боевой славы", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что мера была принята "в связи с падением давления газа в подающих трубах и из-за климатических факторов, таких как сильный ветер, вызывающий самозатухание Вечного огня".
22 октября парламент Молдовы объявил режим чрезвычайного положения из-за газового кризиса, режим ЧП продлится до 20 ноября.
В начале октября этого года молдавско-российская энергетическая компания "Молдовагаз" продлила контракт с "Газпромом" на поставку газа в течение месяца, писало NewsMaker. Молдова сейчас вынуждена закупать газ по цене $800 за 1 тыс. м³, а цена для конечных потребителей может вырасти до 6 леев ($0,35) за кубометр.
"Молдовагаз" 6 октября попросила потребителей сократить расход газа, так как страна потребляет больше, чем импортирует, отметило издание.
Financial Times 11 октября писала, что Молдова просила Евросоюз о чрезвычайных поставках газа на фоне сокращения объемов поставок от "Газпрома". По информации источников газеты, Кишинев надеется, что ему удастся получить газ через Румынию, чтобы не соглашаться на новые условия "Газпрома", который предлагает газ по более высокой цене.
13 октября в Молдове объявили режим повышенной готовности в газовом секторе. Предприятие Termoelectrica сократило потребление газа и стало использовать мазут.
22 октября премьер-министр страны Наталья Гаврилица сказала, что молдавским представителям в Москве не удалось добиться окончательной договоренности с "Газпромом" и сейчас "нет уверенности в том, что стороны договорятся".