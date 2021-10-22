Зеленский предложил России скидку на транзит газа в Европу, чтобы облегчить энергокризис

По словам президента, скидка распространяется на объемы природного газа, превышающие договорные 40 млрд м³ в день, которые Украина уже транспортирует в Европу.

Зеленский подчеркнул, что Украина предлагает эту мощность всем потенциальным транзитным странам. В качестве заказчиков Украина хотела бы видеть европейские компании, добавил он.

Украина гарантирует транзит и особые антикризисные условия для транзита сверх оговоренных объемов, уточнил глава государства. Предложение по транспортировке газа обсуждается с Берлином и Брюсселем, резюмировал Зеленский.