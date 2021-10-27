США, скорее всего, не смогли бы остановить строительство "Северного потока – 2", считают в Госдепе

Президент США Джо Байден не менял мнения о том, что этот трубопровод является фактором нестабильности и отсутствия безопасности для Европы и Украины, сказал Хохштайн.

Белый дом, "глядя на реальность, понимая ее", решил предпринять меры по смягчению последствий и угроз, которые может представлять "Северный поток – 2", подчеркнул он.

"Идея совместного заявления с Германией заключалась в признании реальности того, что строительство трубопровода завершено – почти завершено, – и понимании того, что агрессивные действия Соединенных Штатов, скорее всего, не изменили бы результат, а возможно, только отсрочили бы его. Мы как администрация не изменили своего мнения. Президент Байден неоднократно заявлял об этом. Мы не изменили своего мнения о том, что этот трубопровод, вероятно, никогда не должен был быть построен и это не коммерческая, а скорее политическая причина. Но мы просто пришли к пониманию того, что теперь мы должны переключить наше внимание на смягчение последствий, а не на попытки их предотвратить", – пояснил Хохштайн.