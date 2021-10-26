У Европы есть все аргументы и возможности противостоять шантажу со стороны российского "Газпрома" – "Оператор ГТС Украины"

Украина готова начать транзит дополнительных объемов газа через свою ГТС, если "Газпром" захочет увеличить поставки в Европу, отметил Макогон Фото: EPA

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. По словам президента РФ Владимира Путина, газовый кризис в ЕС – "рукотворный результат экономической политики Еврокомиссии". Глава Кремля заявил, что РФ готова увеличить поставки, но по газопроводу "Северный поток – 2", который проходит сертификацию в Германии.

"Я считаю, что у Европы есть все аргументы и возможности противостоять шантажу со стороны "Газпрома". Кроме того, уже сегодня мы готовы начать поставки дополнительных объемов газа через нашу систему, если "Газпром" захочет увеличить поставки газа в Европу. Наши свободные мощности превышают мощности "Северного потока – 2", – отметил Макогон. – Поэтому нет проблем обеспечить Европу газом из РФ, если она готова поставлять. Для этого можно использовать украинский маршрут. Зачем запускать маршрут "Северного потока – 2"? Поэтому надеюсь, что шантаж РФ не пройдет".

Украина предложила скидку на транзит сверх законтрактованных объемов газа всем, кто хочет поставлять через ее ГТС, сообщила 23 октября советник министра энергетики Елена Зеркаль.