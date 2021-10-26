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"Ничего резать не нужно". Если РФ прекратит транзит газа после 2024 года, Украина оптимизирует свою ГТС – Макогон

В Украине очень велик собственный рынок газа, отметил Макогон
В Украине очень велик собственный рынок газа, отметил Макогон
Фото: EPA

В случае остановки транзита газа из РФ Украина оптимизирует свою газотранспортную систему (ГТС). Об этом в интервью ТСН, опубликованном 26 октября, рассказал генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

Журналист спросила Макогона, чем грозит ГТС самый плохой сценарий развития ситуации по транзиту российского газа в ЕС территорией Украины.

"Будем резать на металлолом?", – уточнила сотрудник СМИ.

Гендиректор ОГТСУ признал, что в случае отказа России от транзита газа в Украины будут "значительные избыточные мощности", но резать никто ничего не планирует.  

"Это неправда. У нас очень велик собственный рынок газа. Украина потребляет 30 млрд. м³ в год. Самостоятельно (наши украинские компании) добываем 20 млрд м³. Еще 10 млрд м³ мы импортируем из-за границы. Потому ничего резать не нужно. Мы будем работать, обеспечивать наших потребителей, население и промышленность газом, потому что это очень важно для нашей экономики", – ответил Макогон.  

Он напомнил, что украинская ГТС строилась как единственный маршрут поставки газа из России в Европу.

"Общая мощность украинской ГТС – 146 млрд. м³ – это почти три "Северных потока – 2". Но, к сожалению, транзит составляет лишь 40 млрд м³. Это означает, что 100 млрд. м³ транзитной мощности практически не употребляется. И если РФ все же прекратит транзит газа через Украину после 2024 года, мы будем вынуждены оптимизировать нашу систему, чтобы не тратить средства на ту инфраструктуру, которая не будет использоваться, – отметил Макогон. – Резать ничего не планируем, это будет плановый процесс оптимизации системы, согласованный, рассчитанный".

Контекст:

30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. Согласно ему, минимально гарантированная прокачка газа через территорию Украины в 2020 году должна была составлять 65 млрд м³ и по 40 млрд м³ в последующие четыре года. Договор заключен на условии "качай или плати", то есть если даже "Газпром" транспортирует меньше газа, он все равно должен оплачивать прописанный в контракте объем. Официально стороны не раскрывали транзитный тариф. По данным РБК, стоимость прокачки российского газа через ГТС Украины составляет $31,72 за 1 тыс. м³ с учетом всех налогов и сборов.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – самый низкий показатель за семь лет.

"Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину. В компании "Оператор ГТС Украины" в октябре 2021 года заявили, что, хотя контракт предполагает ежедневную транспортировку 109 млн м³, "физически транспортируется значительно меньше – 85,9 млн м³ в сутки".

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. По состоянию на 20 октября, по данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища в ЕС и Великобритании заполнены примерно на 77,36%. В предыдущие годы перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены примерно на 84%, отмечало агентство Reuters.

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 6 октября обновила исторический максимум – более $1900 за 1000 м³. Позже цены несколько снизились.

По данным Reuters на конец сентября, "Газпром", а также норвежская компания Equinor покрывали 60% всего газового рынка Евросоюза и больше всех выиграли от скачка цен. По подсчетам агентства, цена на газ в Европе выросла осенью не менее чем на 300%.

Группа депутатов Европарламента заявила, что "Газпром" может быть виновен в рекордном росте цен на газ в Европе и манипулировании рынком.  Они считают, что "Газпром" может использовать высокие цены на газ в Европе для получения разрешения на запуск трубопровода "Северный поток – 2" до одобрения регулирующих органов Берлина и Брюсселя. В "Газпроме" эти обвинения отвергли.

Теги: Газпром, Россия, Украина, газ, ГТС, маршрут, транзит, Евросоюз, работа, инфраструктура, Северный поток – 2, Сергей Макогон, Оператор газотранспортной системы Украины, ЕС
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