"Ничего резать не нужно". Если РФ прекратит транзит газа после 2024 года, Украина оптимизирует свою ГТС – Макогон

Журналист спросила Макогона, чем грозит ГТС самый плохой сценарий развития ситуации по транзиту российского газа в ЕС территорией Украины.

"Будем резать на металлолом?", – уточнила сотрудник СМИ.

Гендиректор ОГТСУ признал, что в случае отказа России от транзита газа в Украины будут "значительные избыточные мощности", но резать никто ничего не планирует.

"Это неправда. У нас очень велик собственный рынок газа. Украина потребляет 30 млрд. м³ в год. Самостоятельно (наши украинские компании) добываем 20 млрд м³. Еще 10 млрд м³ мы импортируем из-за границы. Потому ничего резать не нужно. Мы будем работать, обеспечивать наших потребителей, население и промышленность газом, потому что это очень важно для нашей экономики", – ответил Макогон.

Он напомнил, что украинская ГТС строилась как единственный маршрут поставки газа из России в Европу.

"Общая мощность украинской ГТС – 146 млрд. м³ – это почти три "Северных потока – 2". Но, к сожалению, транзит составляет лишь 40 млрд м³. Это означает, что 100 млрд. м³ транзитной мощности практически не употребляется. И если РФ все же прекратит транзит газа через Украину после 2024 года, мы будем вынуждены оптимизировать нашу систему, чтобы не тратить средства на ту инфраструктуру, которая не будет использоваться, – отметил Макогон. – Резать ничего не планируем, это будет плановый процесс оптимизации системы, согласованный, рассчитанный".