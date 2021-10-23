Заявления Путина об украинской газотранспортной системе Зеркаль считает "кощунством и манипуляцией"

"Он очень странно делает акценты в своих выступлениях. Как ему заблагорассудится. Потому что они сейчас не допрокачуют, даже за те возможности, за которые они уже заплатили. Они не прокачивают 20% того, что могут прокачивать в Европу. Они сейчас прокачивают на уровне 85 млн м³ в день, а могут прокачивать уплаченные 120 [млн м³]", – сказала она.

По словам советника министра энергетики Украины, "говорить о том, что они выполняют все свои контракты, – это кощунство и манипуляция цифрами и фактами".

"Еще два года назад, когда они останавливали на ремонт "Северный поток – 1" летом, мы прокачивали 300 [млн м³] в день. И ничего с нашей ГТС не происходило", – объяснила Зеркаль.