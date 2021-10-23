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Заявления Путина об украинской газотранспортной системе Зеркаль считает "кощунством и манипуляцией"

ГТС Украины используется для транзита российского газа в Европу
ГТС Украины используется для транзита российского газа в Европу
Фото: ЕРА

Заявления президента России Владимира Путина, что украинская газотранспортная система может "лопнуть" в случае увеличения транзита, "очень странные". Такое мнение советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль выразила "Радіо Свобода" в интервью, которое было опубликовано 23 октября.

"Он очень странно делает акценты в своих выступлениях. Как ему заблагорассудится. Потому что они сейчас не допрокачуют, даже за те возможности, за которые они уже заплатили. Они не прокачивают 20% того, что могут прокачивать в Европу. Они сейчас прокачивают на уровне 85 млн м³ в день, а могут прокачивать уплаченные 120 [млн м³]", – сказала она.

По словам советника министра энергетики Украины, "говорить о том, что они выполняют все свои контракты, – это кощунство и манипуляция цифрами и фактами".

"Еще два года назад, когда они останавливали на ремонт "Северный поток – 1" летом, мы прокачивали 300 [млн м³] в день. И ничего с нашей ГТС не происходило", – объяснила Зеркаль.

Контекст:

30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. Согласно ему, минимально гарантированная прокачка газа через территорию Украины в 2020 году должна была составлять 65 млрд м³ и по 40 млрд м³ в последующие четыре года. Договор заключен на условии "качай или плати", то есть если даже "Газпром" транспортирует меньше газа, он все равно должен оплачивать прописанный в контракте объем. Официально стороны не раскрывали транзитный тариф. По данным РБК, стоимость прокачки российского газа через ГТС Украины составляет $31,72 за 1 тыс. м³ с учетом всех налогов и сборов.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – самый низкий показатель за семь лет.

"Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину. В компании "Оператор ГТС Украины" в октябре 2021 года заявили, что, хотя контракт предполагает ежедневную транспортировку 109 млн м³, "физически транспортируется значительно меньше – 85,9 млн м³ в сутки".

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. По состоянию на 21 октября, по данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища в ЕС и Великобритании заполнены примерно на 77,36%. В предыдущие годы перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены примерно на 84%, отмечало агентство Reuters.

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 6 октября обновила исторический максимум – более $1900 за 1000 м³. Позже цены несколько снизились.

В сентябре более 40 депутатов Европарламента призвали Еврокомиссию расследовать роль "Газпрома" в рекордном росте цен на газ в Европе и в манипулировании рынком, писало Bloomberg. Они считают, что "Газпром" может использовать высокие цены на газ в Европе для получения разрешения на запуск трубопровода "Северный поток – 2" до одобрения регулирующих органов Берлина и Брюсселя.

Теги: Газпром, Россия, Владимир Путин, газ, энергетика, ГТС, транзит, Северный поток, Елена Зеркаль, ремонт, советник
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