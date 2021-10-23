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Зеленский предложил России скидку на транзит газа, в Украине зафиксированы три COVID-рекорда. Главное за день

Зеленский заявил о "газовой агрессии" России
Зеленский заявил о "газовой агрессии" России
Фото: president.gov.ua

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий пятницы, 22 октября.

Газ

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Москве 50-процентную скидку на транспортировку российского газа в Европу.

Он также заявил о "газовой агрессии" России и призвал Европейский союз координировать свои действия с Украиной.

Глава НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко заявил, что компания будет импортировать газ только для нужд промышленных предприятий.

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины решили, что страна может поставками газа помочь Молдове преодолеть энергетический кризис. О помощи Киев попросили из Кишинева.

COVID-19

В Украине за последние сутки подтвердили рекордное число новых случаев коронавирусной инфекции, рекордную суточную смертность среди пациентов с COVID-19 и максимальное с начала кампании по вакцинации количество прививок от коронавируса, сделанных за 24 часа.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если в стране не будут делать по 350–400 тыс. прививок в сутки, число жертв COVID-19 может превысить 1000 пациентов за каждые 24 часа.

Из-за эпидемической ситуации Министерство образования и науки Украины рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение с 25 октября по 15 ноября.

В аэропорту Борисполь пограничники обнаружили у двух женщин, которые пытались въехать в страну, поддельные COVID-сертификаты. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подтвердил, что речь идет о бывшем народном депутате Украины Надежде Савченко и ее сестре Вере. Сама экс-нардеп заявила, что ни она, ни ее сестра "не покупали, не подделывали, не заказывали никаких сертификатов".

Стало известно, что инфицировался коронавирусом экс-глава МВД Украины Арсен Аваков. По его словам, COVID-19 "пробил" две прививки.

Рекордный суточный прирост инфицированных коронавирусом и умерших с COVID-19 зафиксировали в России.

Война

Сегодня на Донбассе боевики ранили украинского военнослужащего, еще один получил боевую травму.

Верховный Суд

Пленум Верховного Суда тайным голосованием избрал своим председателем секретаря Большой палаты судебного органа Всеволода Князева.

Жовква

Ночью во двор заместителя главы Офиса президента Украины Игоря Жовквы, которому сегодня исполнилось 42 года, кинули "коктейль Молотова". Пострадавших нет. В полиции рассказали, что мужчина, который, по всей вероятности, бросил бутылку с "коктейлем Молотова", – 25-летний уроженец Черкасской области.

Голливуд

Голливудский актер Алек Болдуин на съемочной площадке фильма "Ржавчина" в штате Нью-Мексико (США) случайно застрелил 42-летнюю уроженку Украины Галину Хатчинс, которая работала оператором на съемках, и тяжело ранил режиссера, 48-летнего Джоэла Соусу.

Теги: Россия, США, смерть, Арсен Аваков, газ, война, эпидемия, импорт, СНБО, Донбасс, вакцинация, боевики, кризис, транзит, рекорд, Голливуд, режиссер, смертность, Верховный Суд, Владимир Зеленский, пострадавшие, Алек Болдуин, президент, Юрий Витренко, Алексей Данилов, заседание, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки
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