Один из заводов по производству кислорода для COVID-больниц в Украине возобновил работу после поломки – Ляшко

Об этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко 22 октября рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

Министр пояснил, что два завода, которые приостановили работу из-за регламентных работ на 10–15 дней, сделали это планово.

"Перед тем, как они ушли на регламентные работы, мы нашли замену кислорода на тот объем, который они поставляли. Мы перестраховались. Но в это время у нас сломался один завод в Западной Украине. И это было напряженно, потому что некоторые больницы почувствовали: может не хватать кислорода", – сказал Ляшко.

Он отметил, что производитель кислорода сразу сообщил министерству, на него отреагировали – и потребности больниц перекрыли.

"Была определенная напряженная ситуация, но этот завод в Западной Украине уже сегодня возобновил работу. Поэтому думаю, что мы пройдем [пик эпидемии] спокойно. Но мы должны понимать, что растет потребление кислорода. Есть города, которые потребляют по 50 тонн в сутки. В прошлый пик это было 10–12 тонн", – добавил Ляшко.