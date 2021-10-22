В Украине два завода, которые производят кислород для COVID-больниц, приостановили работу – Ляшко

В украинских больницах в пять–шесть раз выросло потребление кислорода на одного пациента Фото: depositphotos.com

По его словам, в украинских больницах в пять-шесть раз выросло потребление кислорода на одного пациента, госпитализированного с коронавирусным штаммом "Дельта". Общее количество необходимого кислорода в сутки составляет 977 тыс. литров в минуту, добавил министр.

"Сейчас два завода, которые занимаются производством медицинского кислорода, остановились на плановые регламентные работы на 10–15 дней. Еще у одного производителя в Западной Украине возникли технические неисправности", – рассказал Ляшко.

Однако министр заверил, что все пациенты обеспечены кислородной терапией в больницах.

"К [проведению] плановых работ мы готовились, совместно с производителями мы нашли им замену на этот период. Замену, которая станет дополнительной мощностью после вывода заводов с регламентных работ. Без паники удалось перекрыть и проблему технической неисправности на одном из заводов в западной Украине", – отметил Ляшко.

Министр добавил, что сейчас созданы возможности для поставок кислорода из Польши в размере 240 тонн в неделю.