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ОБЩЕСТВО

В Украине два завода, которые производят кислород для COVID-больниц, приостановили работу – Ляшко

В украинских больницах в пять шесть раз выросло потребление кислорода на одного пациента
В украинских больницах в пять–шесть раз выросло потребление кислорода на одного пациента
Фото: depositphotos.com

В Украине два завода по производству медицинского кислорода приостановили работу из-за регламентных работ. Об этом сообщил 22 октября во время выступления в парламенте министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По его словам, в украинских больницах в пять-шесть раз выросло потребление кислорода на одного пациента, госпитализированного с коронавирусным штаммом "Дельта". Общее количество необходимого кислорода в сутки составляет 977 тыс. литров в минуту, добавил министр.

"Сейчас два завода, которые занимаются производством медицинского кислорода, остановились на плановые регламентные работы на 10–15 дней. Еще у одного производителя в Западной Украине возникли технические неисправности", – рассказал Ляшко.

Однако министр заверил, что все пациенты обеспечены кислородной терапией в больницах.

"К [проведению] плановых работ мы готовились, совместно с производителями мы нашли им замену на этот период. Замену, которая станет дополнительной мощностью после вывода заводов с регламентных работ. Без паники удалось перекрыть и проблему технической неисправности на одном из заводов в западной Украине", – отметил Ляшко.

Министр добавил, что сейчас созданы возможности для поставок кислорода из Польши в размере 240 тонн в неделю.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 22 октября в Украине подтвердили 2,7 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 23 тыс. – за последние сутки. Это абсолютный рекорд за все время эпидемии. Скончались более 63 тыс. пациентов с COVID-19.

По данным системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, в украинских больницах почти 65 тыс. койкомест с подведенным кислородом, заняты почти 42 тыс. (64,6%).

Теги: Украина, больница, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, коронавирус
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