В дом замглавы Офиса президента Жовквы мужчина бросил "коктейль Молотова", его задержали

"Сегодня около 4.00 утра в Дарницком районе Киева оперативники Нацполиции и СБУ задержали мужчину, который бросил бутылку с легковоспламеняющейся смесью во двор дома заместителя главы Офиса президента Украины, ответственного за направление европейской интеграции", – говорится в сообщении.

Эту должность в Офисе президента занимает Игорь Жовква.

В результате инцидента никто не пострадал.

Задержанный – 25-летний мужчина без постоянного места работы и проживания, родом из поселка Косари Каменского района Черкасской области.

"Он рассказал, что на одном из сайтов объявлений о работе нашел сообщение о заказе на поджог дома неизвестного ему лица. По его словам, адрес потерпевшего и указания от заказчика он получал через мессенджер Telegram. Обещали заплатить $4000 после того, как информация о нападении на дом чиновника появится в СМИ", – рассказали в полиции.

Мотивы заказчика задержанному неизвестны.

Полиция квалифицировала инцидент по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога) Уголовного кодекса Украины и ищет заказчика.