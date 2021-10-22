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ПОЛИТИКА

В дом замглавы Офиса президента Жовквы мужчина бросил "коктейль Молотова", его задержали

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Мужчина бросил "коктейль Молотова" во двор замглавы ОП, утверждают в полиции
Мужчина бросил "коктейль Молотова" во двор замглавы ОП, утверждают в полиции
Фото: ssu.gov.ua

Правоохранители задержали в Киеве мужчину, который ранним утром бросил в дом заместителя руководителя Офиса президента Украины Игоря Жовквы "коктейль Молотова". Об этом сообщает полиция столицы.

"Сегодня около 4.00 утра в Дарницком районе Киева оперативники Нацполиции и СБУ задержали мужчину, который бросил бутылку с легковоспламеняющейся смесью во двор дома заместителя главы Офиса президента Украины, ответственного за направление европейской интеграции", – говорится в сообщении.

Эту должность в Офисе президента занимает Игорь Жовква. 

В результате инцидента никто не пострадал.

Задержанный – 25-летний мужчина без постоянного места работы и проживания, родом из поселка Косари Каменского района Черкасской области.

"Он рассказал, что на одном из сайтов объявлений о работе нашел сообщение о заказе на поджог дома неизвестного ему лица. По его словам, адрес потерпевшего и указания от заказчика он получал через мессенджер Telegram. Обещали заплатить $4000 после того, как информация о нападении на дом чиновника появится в СМИ", – рассказали в полиции.

Мотивы заказчика задержанному неизвестны. 

Полиция квалифицировала инцидент по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога) Уголовного кодекса Украины и ищет заказчика.

https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/4437429559646114

Контекст:

Месяц назад, 22 сентября, под Киевом было совершено покушение на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира. Машину Шефира обстреляли. Политик не пострадал. Водитель Александр Иванько был ранен в ногу, он перенес операцию.

МВД рассматривает три версии покушения: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине, в том числе рассматривается версия с участием иностранных спецслужб. Позднее генпрокурор Ирина Венедиктова уточнила, что основными следствие считает две версии – работу Шефира как госдеятеля и попытку дестабилизации.

Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех. После нападения президент пообещал, что "ответ будет сильным", и заявил, что считает самой вероятной версией покушения "реакцию на реальные изменения в государстве".

Теги: СБУ, полиция, поджог, Нацполиция, Офис президента Украины, Игорь Жовква, коктейль Молотова
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