В дом замглавы Офиса президента Жовквы мужчина бросил "коктейль Молотова", его задержали

"Сегодня около 4.00 утра в Дарницком районе Киева оперативники Нацполиции и СБУ задержали мужчину, который бросил бутылку с легковоспламеняющейся смесью во двор дома заместителя главы Офиса президента Украины, ответственного за направление европейской интеграции", – говорится в сообщении.
Эту должность в Офисе президента занимает Игорь Жовква.
В результате инцидента никто не пострадал.
Задержанный – 25-летний мужчина без постоянного места работы и проживания, родом из поселка Косари Каменского района Черкасской области.
"Он рассказал, что на одном из сайтов объявлений о работе нашел сообщение о заказе на поджог дома неизвестного ему лица. По его словам, адрес потерпевшего и указания от заказчика он получал через мессенджер Telegram. Обещали заплатить $4000 после того, как информация о нападении на дом чиновника появится в СМИ", – рассказали в полиции.
Мотивы заказчика задержанному неизвестны.
Полиция квалифицировала инцидент по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога) Уголовного кодекса Украины и ищет заказчика.
Месяц назад, 22 сентября, под Киевом было совершено покушение на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира. Машину Шефира обстреляли. Политик не пострадал. Водитель Александр Иванько был ранен в ногу, он перенес операцию.
МВД рассматривает три версии покушения: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине, в том числе рассматривается версия с участием иностранных спецслужб. Позднее генпрокурор Ирина Венедиктова уточнила, что основными следствие считает две версии – работу Шефира как госдеятеля и попытку дестабилизации.
Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех. После нападения президент пообещал, что "ответ будет сильным", и заявил, что считает самой вероятной версией покушения "реакцию на реальные изменения в государстве".