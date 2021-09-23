Шабунин заявил, что его дом поджег обвиняемый в поджоге редакционного автомобиля "Схем"

Шабунин: Преступник был у моего дома за несколько дней до поджога и собственно в ночь поджога Фото: radiosvoboda.org

"Мой дом сжег человек (с сообщниками), обвиняемый в поджоге редакционного авто "Схем" – Кирилл Барихашвили. Чтобы выяснить это, правоохранителям нужно было всего лишь пробить его телефон: преступник был у моего дома за несколько дней до поджога и собственно в ночь поджога. Правда, элементарное следственное действие – проверить пребывание обвиняемого в поджоге (авто журналистов-расследователей) на месте совершения аналогичного преступления?", – написал Шабунин.

Он подчеркнул, что не верит, что Нацполиция и прокуратура не сделали такую сверку. По его мнению, власти и правоохранительные органы "крышуют" преступников.

Информацию о местонахождении телефона Барихашвили ЦПК получил от нескольких источников в правоохранительных органах, сообщает "Радіо Свобода".