ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Шабунин заявил, что его дом поджег обвиняемый в поджоге редакционного автомобиля "Схем"

Шабунин: Преступник был у моего дома за несколько дней до поджога и собственно в ночь поджога
Шабунин: Преступник был у моего дома за несколько дней до поджога и собственно в ночь поджога
Фото: radiosvoboda.org

Руководитель общественной организации "Центр противодействия коррупции", активист Виталий Шабунин заявил, что его дом поджег обвиняемый в поджоге редакционного автомобиля "Схем" (проект "Радіо Свобода" и телеканала UA:Перший). Об этом активист написал в Facebook.

"Мой дом сжег человек (с сообщниками), обвиняемый в поджоге редакционного авто "Схем" – Кирилл Барихашвили. Чтобы выяснить это, правоохранителям нужно было всего лишь пробить его телефон: преступник был у моего дома за несколько дней до поджога и собственно в ночь поджога. Правда, элементарное следственное действие – проверить пребывание обвиняемого в поджоге (авто журналистов-расследователей) на месте совершения аналогичного преступления?", – написал Шабунин.

Он подчеркнул, что не верит, что Нацполиция и прокуратура не сделали такую сверку. По его мнению, власти и правоохранительные органы "крышуют" преступников.

https://www.facebook.com/vitaliy.shabunin/posts/10158496653754537

Информацию о местонахождении телефона Барихашвили ЦПК получил от нескольких источников в правоохранительных органах, сообщает "Радіо Свобода".

Контекст:

23 июля 2020 года Шабунин сообщил, что неизвестные ночью подожгли его дом  под Киевом. В результате происшествия никто не пострадал. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Президент Украины Владимир Зеленский тогда заявил, что ждет от правоохранительной системы оперативных ответов на вопросы о случившемся.

В конце декабря 2020 года родителям Шабунина и родителям его жены под двери подбросили гранаты и коробку, перемотанную скотчем. Правоохранители сообщили, что в гранатах не было взрывчатки. Сам Шабунин считает гранаты под квартирой его матери запугиванием и попыткой передать "привет".

Автомобиль программы "Схемы" 18 августа 2020 года подожгли возле дома водителя съемочной группы в Броварах Киевской области. По словам журналиста программы Михаила Ткача, последний материал, который снимали с помощью этой машины, – "Короли дорог", о первых лицах государства, которые нарушают правила дорожного движения.

Главный редактор программы "Схемы" Наталья Седлецкая считает, что за поджогом машины, которой пользовались журналисты-расследователи, могут стоять фигуранты расследований, также к нему может быть причастен чиновник времен беглого президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

В июле 2021 года Броварский горрайонный суд Киевской области закрыл дело Кирилла Барихашвили, которого обвиняли в поджоге автомобиле. Адвокаты обвиняемого заявили, что следствие не соблюло сроки продления досудебного расследования по делу.

21 сентября Апелляционный суд Киева отменил решение Броварского горрайонного суда.

Теги: поджог, Виталий Шабунин, Радио Свобода, имущество, автомобиль, Схемы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Меган Фокс и Кортни Кардашян снялись топлес в совместной фотосессии. Фото
Меган Фокс и Кортни Кардашян снялись топлес в совместной фотосессии. Фото
  "Мы до этого офигенно общались". Украинский ведущий рассказал о причинах конфликта с Мейхер
  "Мы до этого офигенно общались". Украинский ведущий рассказал о причинах конфликта с Мейхер
В брюках и топе. Серебряная призерка Олимпийских игр Терлюга вышла замуж. Фото
В брюках и топе. Серебряная призерка Олимпийских игр Терлюга вышла замуж. Фото
Работа в кадре, постановка голоса, основы журналистики. В "Академии ведущих 24 канала" стартует новый курс
Работа в кадре, постановка голоса, основы журналистики. В "Академии ведущих 24 канала" стартует новый курс
Канал "Украина" назвал дату премьеры второго сезона гипершоу "Маска"
Канал "Украина" назвал дату премьеры второго сезона гипершоу "Маска" Актуально
  "Больше никаких секретов". Netflix анонсировал премьеру документального фильма о Бритни Спирс. Показ состоится за день до заседания суда. Видео
  "Больше никаких секретов". Netflix анонсировал премьеру документального фильма о Бритни Спирс. Показ состоится за день до заседания суда. Видео
Брежневой и Джанабаевой не было в ресторане на праздновании дня рождения матери братьев Меладзе. Видео
Брежневой и Джанабаевой не было в ресторане на праздновании дня рождения матери братьев Меладзе. Видео
  Победительница "Холостяка 9" Квиткова обвинила визажистов в том, что они заразили ее инфекцией
  Победительница "Холостяка 9" Квиткова обвинила визажистов в том, что они заразили ее инфекцией
"Как пантера", "А ниже нагнуться можно?" Каменских снялась в платье с глубоким декольте
"Как пантера", "А ниже нагнуться можно?" Каменских снялась в платье с глубоким декольте
"Я бы хотел, чтобы он вернулся". Горбунов рассказал, кем будет работать старший сын Осадчей после окончания американского университета
"Я бы хотел, чтобы он вернулся". Горбунов рассказал, кем будет работать старший сын Осадчей после окончания американского университета
"Очень с братиком похожи". Tarabarova показала годовалую дочь
"Очень с братиком похожи". Tarabarova показала годовалую дочь
"Больше не выгляжу, как прежде". 56-летняя Линда Евангелиста заявила, что операция по откачиванию жира изуродовала ее до неузнаваемости
"Больше не выгляжу, как прежде". 56-летняя Линда Евангелиста заявила, что операция по откачиванию жира изуродовала ее до неузнаваемости
  "Это очень вкусно". Кулинарный блогер рассказала, как приготовить булочки с корицей и сливочным кремом "синнабон"
  "Это очень вкусно". Кулинарный блогер рассказала, как приготовить булочки с корицей и сливочным кремом "синнабон"
"По сути, мозг обтянут кожей". Избитый сотрудником УГО танцор Евгений Гончаренко рассказал, что готовится к операции по установлению титановой пластины
"По сути, мозг обтянут кожей". Избитый сотрудником УГО танцор Евгений Гончаренко рассказал, что готовится к операции по установлению титановой пластины
"Сережа поймет, даже не сомневайся", "Получается, продала дочку". В сети обсуждают признание Наташи Королевой о существовании дочери
"Сережа поймет, даже не сомневайся", "Получается, продала дочку". В сети обсуждают признание Наташи Королевой о существовании дочери
Ленивые вареники. Классический рецепт
Ленивые вареники. Классический рецепт
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мерзость какая", "Зачем бередить психику психам?". Кристина Асмус показала обнаженную грудь
"Мерзость какая", "Зачем бередить психику психам?". Кристина Асмус показала обнаженную грудь
  Стало известно имя хореографа, который отказался танцевать с Зарицкой на шоу "Танцы со звездами"
Стало известно имя хореографа, который отказался танцевать с Зарицкой на шоу "Танцы со звездами"
"Это как себя надо запустить", "Странное фото". Волочкова показала, как ее приводят в порядок "в шесть рук"
"Это как себя надо запустить", "Странное фото". Волочкова показала, как ее приводят в порядок "в шесть рук"
  Лолита рассказала, какую пенсию получает Пугачева, а какую – она сама
Лолита рассказала, какую пенсию получает Пугачева, а какую – она сама
Осадчая назвала имя коллеги, которая отказывается давать интервью для "Світського життя"
Осадчая назвала имя коллеги, которая отказывается давать интервью для "Світського життя"
Гастролирующая по Украине Успенская показала, как провела незабываемый вечер в гостях у Каменских и Потапа
Гастролирующая по Украине Успенская показала, как провела незабываемый вечер в гостях у Каменских и Потапа
"Образ и мейк прям топчик", "Красотка". Maruv спела в образе "садо-мазо"
"Образ и мейк прям топчик", "Красотка". Maruv спела в образе "садо-мазо"
46-летний Вакарчук прокомментировал рождение первенца
46-летний Вакарчук прокомментировал рождение первенца
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS