У квартиры матери Шабунина обнаружили взрывное устройство – полиция

В полицию Ровно около 21.00 поступила информация о том, что на первом этаже пятиэтажного жилого дома под дверью квартиры обнаружено самодельное взрывное устройство. Было установлено, что в квартире проживает мать главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Сам Шабунин пока не комментировал случившееся Фото: Шустер online / Facebook

Сегодня вечером у квартиры матери главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина в Ровно обнаружили самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Около 21.20 правоохранители получили сообщение, что на первом этаже пятиэтажного жилого дома под дверью квартиры обнаружено самодельное взрывное устройство. По предварительной информации, оно состоит из двух гранат и черной коробки.

Было установлено, что в квартире проживает мать активиста.

На место происшествия прибыли сотрудники взрывотехнической службы, следственно-оперативная группа и оперативники. Проводятся первоочередные следственные и оперативно-разыскные мероприятия.

Сам Шабунин пока не комментировал случившееся.

23 июля Шабунин сообщил, что неизвестные ночью подожгли его дом. В результате происшествия никто не пострадал. Президент Украины Владимир Зеленский тогда заявил, что ждет от правоохранительной системы оперативных ответов на вопросы о случившемся.