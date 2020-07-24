Представительство ЕС обеспокоено пожаром в доме Шабунина

Глава представительства ЕС в Украине обеспокоен пожаром, который случился в доме родителей главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина в ночь с 22 на 23 июля. Соответствующее заявление глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас опубликовал 23 июля в Twitter.
"Очень обеспокоен известием о пожаре в доме антикоррупционного активиста Виталия Шабунина. Призываю власти расследовать этот случай и, если подтвердится, что поджог умышленный – привлечь виновных к ответственности", – написал Маасикас.
Very disturbed by the news that the house of the anti-corruption activist Vitaliy Shabunin burned down. I call on the authorities to investigate this case and if a deliberate act – to bring the perpetrators to justice. Civil activists must feel safe to carry on their mission.— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) July 23, 2020
Общественные активисты должны чувствовать себя в безопасности, чтобы заниматься своей работой, подытожил он.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его также "очень волнует и расстраивает" инцидент с поджогом дома родителей Шабунина.
Виталий Шабунин 23 июля сообщил, что неизвестные ночью подожгли его дом. В результате происшествия никто не пострадал.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
Обеспокоенность в связи с нападениями на активистов высказало посольство США в Украине.