Представительство ЕС обеспокоено пожаром в доме Шабунина

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас обеспокоен пожаром в доме родителей главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Он призвал власти расследовать этот случай.

Пожар в доме Виталия Шабунина случился в ночь с 22 на 23 июля Фото: Vitaliy Shabunin / Facebook

Глава представительства ЕС в Украине обеспокоен пожаром, который случился в доме родителей главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина в ночь с 22 на 23 июля. Соответствующее заявление глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас опубликовал 23 июля в Twitter.

"Очень обеспокоен известием о пожаре в доме антикоррупционного активиста Виталия Шабунина. Призываю власти расследовать этот случай и, если подтвердится, что поджог умышленный – привлечь виновных к ответственности", – написал Маасикас.

Very disturbed by the news that the house of the anti-corruption activist Vitaliy Shabunin burned down. I call on the authorities to investigate this case and if a deliberate act – to bring the perpetrators to justice. Civil activists must feel safe to carry on their mission. — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) July 23, 2020

Общественные активисты должны чувствовать себя в безопасности, чтобы заниматься своей работой, подытожил он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его также "очень волнует и расстраивает" инцидент с поджогом дома родителей Шабунина.

Виталий Шабунин 23 июля сообщил, что неизвестные ночью подожгли его дом. В результате происшествия никто не пострадал.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Обеспокоенность в связи с нападениями на активистов высказало посольство США в Украине.