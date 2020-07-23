Полиция открыла уголовное производство по факту возгорания дома Шабунина

Полиция открыла уголовное производство по факту возгорания дома главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
"Следователи Бориспольского отдела полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.
В рамках досудебного расследования полиция устанавливает лиц, причастных к поджогу.
23 июля Шабунин сообщил, что неизвестные ночью подожгли его дом. В результате происшествия никто не пострадал.