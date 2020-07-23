Полиция открыла уголовное производство по факту возгорания дома Шабунина

Уголовное производство по факту возгорания дома главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина открыто по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Шабунин сообщил, что неизвестные ночью подожгли его дом

Фото: kv.npu.gov.ua

Полиция открыла уголовное производство по факту возгорания дома главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба полиции Киевской области. "Следователи Бориспольского отдела полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении. В рамках досудебного расследования полиция устанавливает лиц, причастных к поджогу. 23 июля Шабунин сообщил, что неизвестные ночью подожгли его дом. В результате происшествия никто не пострадал.