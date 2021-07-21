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Поджог синагоги в Херсоне. Суд огласил приговор двум неонацистам

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Обвиняемые поддерживают нацистскую идеологию, утверждали в СБУ
Обвиняемые поддерживают нацистскую идеологию, утверждали в СБУ
Фото: ssu.gov.ua

В Херсоне суд вынес приговор двум местным жителям, которые в 2020 году подожгли местную синагогу. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры 20 июля.

В прокуратуре подчеркнули, что обвиняемые подожгли здание Херсонской иудейской религиозной общины "Хабад" на почве национальной и религиозной вражды.

Приговором суда обвиняемые были признаны виновными в совершении поджога и повреждении культового сооружения (ч.2 ст.194, ст.178 Уголовного кодекса Украины). Им назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с применением испытательного срока на один год.

Контекст:

20 апреля 2020 года произошел поджог здания Херсонской иудейской религиозной общины "Хабад"Ночью неизвестные бросили бутылку с горючим веществом в местную синагогу.  В результате нападения немного обгорела дверь, никто не пострадал. 

В мае 2020 года СБУ задержала двух подозреваемых в попытке поджога синагоги. Сообщалось, что они "поддерживают нацистскую идеологию", а поджогом здания решили "отметить" годовщину со дня рождения лидера нацизма Адольфа Гитлера. В СБУ утверждали, что злоумышленники задержаны 9 мая "при попытке осуществить новые провокации в день 75-й годовщины победы над нацизмом".

Теги: Херсон, нацизм, прокуратура, поджог, неонацизм, евреи, нацисты, синагога, суд
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