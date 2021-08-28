Суд в Киеве арестовал подозреваемого в поджоге офиса омбудсмена. Он может выйти под залог

"По ходатайству Печерской окружной прокуратуры города Киева суд взял под стражу мужчину, который пытался поджечь двери офиса омбудсмена и Верховного Суда на столичном Печерске", – сказала она.

Подозреваемому определили альтернативу в виде залога на сумму около 95 тыс. грн.

Проект "Ґрати" уточняет, что подозреваемым является 51-летний Константин Мельник. В прокуратуре журналистам рассказали, что мотив поджога – недовольство тем, как государственные органы рассматривают его "личный вопрос".