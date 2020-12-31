Гранаты под дверью матери Шабунина. Правоохранители открыли производство

По предварительным данным, в корпусах гранат, которые обнаружили под квартирой матери главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, взрывчатки не обнаружили.

30 декабря в Ровно под квартирой матери Шабунина нашли взрывное устройство Фото: Intégration et Développement des Relations Franco-Ukrainiennes / Facebook

Ровенские правоохранители открыли уголовное производство из-за гранат, которые подложили под квартиру матери главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Производство открыто по ч.1 ст.129, ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины – угроза убийством и хулиганство, совершенное с применением оружия.

Инцидент случился вечером 30 декабря в городе Ровно. У дверей квартиры, где живет мать Шабунина выявили два предмета, похожие на гранаты, и пластиковую коробку, перемотанный скотчем.

Жителей эвакуировали, на месте работала взрывотехническая группа. По предварительным данным, в корпусах гранат взрывчатки не обнаружено.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления лиц, причастных к преступлению. Будут назначены взрыво-техническая и молекулярно-генетическая экспертизы.

Сам Шабунин писал, что гранатами под квартирой его матери ему пытались передать "привет".