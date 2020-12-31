Гранаты под дверью матери Шабунина. Правоохранители открыли производство

Ровенские правоохранители открыли уголовное производство из-за гранат, которые подложили под квартиру матери главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Производство открыто по ч.1 ст.129, ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины – угроза убийством и хулиганство, совершенное с применением оружия.
Инцидент случился вечером 30 декабря в городе Ровно. У дверей квартиры, где живет мать Шабунина выявили два предмета, похожие на гранаты, и пластиковую коробку, перемотанный скотчем.
Жителей эвакуировали, на месте работала взрывотехническая группа. По предварительным данным, в корпусах гранат взрывчатки не обнаружено.
Сейчас продолжаются следственные действия для установления лиц, причастных к преступлению. Будут назначены взрыво-техническая и молекулярно-генетическая экспертизы.
Сам Шабунин писал, что гранатами под квартирой его матери ему пытались передать "привет".
Это уже не первое подобное происшествие, случившееся с Шабуниным. 23 июля он сообщил, что неизвестные ночью подожгли его дом. В результате происшествия никто не пострадал. Президент Украины Владимир Зеленский тогда заявил, что ждет от правоохранительной системы оперативных ответов на вопросы о случившемся.