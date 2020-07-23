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Поджог дома Шабунина. В Центре противодействия коррупции сообщили, что на пороге дома нашли остатки взрывчатки

В полиции сообщили, что делать выводы о предметах, найденных у дома главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, можно будет только после проведенных экспертиз.

Дом горел сегодня ночью
Дом горел сегодня ночью
Фото: Vitaliy Shabunin / Facebook

На месте пожара в доме главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина нашли остатки взрывчатки. Об этом журналистам сообщила исполнительный директор Центра Дарья Каленюк, пишет "Украинская правда".

"Уже очевидно, что это был поджог. Из того, что я могу неэкспертно комментировать, – на пороге идентифицировали устройства. Похоже, что это устройства, которые и были взрывчаткой... Под порогом ее нашли. Теперь осталось найти, кто подложил эту взрывчатку", – отметила Каленюк.

В полиции Киевской области сообщили, что на месте работает экспертная лаборатория, лаборатория Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел, эксперты пожарно-технической службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. 

Что-либо говорить об изъятых с места происшествия предметах можно будет после выводов проведенных экспертиз, отметили в полиции.

23 июля Шабунин сообщил, что неизвестные ночью подожгли его дом. В результате происшествия никто не пострадал.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Теги: пожар, взрыв, взрывчатка, поджог, Виталий Шабунин, экспертиза, уголовное производство
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