Полиция не нашла взрывчатку в авто возле киевского ТЦ "Метрополис" – СМИ

Информация о минировании автомобиля Audi на Оболони оказалась ложной, сообщили "РБК-Украина" в Нацполиции.

Правоохранители проверили машину, которая могла быть заминирована Фото: depositphotos.com

Полиция не нашла взрывчатку в автомобиле Audi, припаркованном возле киевского торгового центра "Метрополис". Об этом "РБК-Украина" сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Киеве.

Информация о минировании машины на Оболони оказалась ложной.

"Эта информация не подтвердилась, никакого минирования не было. Специалисты проверили, взрывчатки нет", – отметили в пресс-службе.

Сегодня сообщество dtpkievua в Instagram сообщило о том, что в столичном районе Оболонь полиция проверяла информацию о минировании автомобиля Audi возле торгового центра "Метрополис".