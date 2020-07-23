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Полиция не нашла взрывчатку в авто возле киевского ТЦ "Метрополис" – СМИ

Информация о минировании автомобиля Audi на Оболони оказалась ложной, сообщили "РБК-Украина" в Нацполиции.

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Правоохранители проверили машину, которая могла быть заминирована
Правоохранители проверили машину, которая могла быть заминирована
Фото: depositphotos.com

Полиция не нашла взрывчатку в автомобиле Audi, припаркованном возле киевского торгового центра "Метрополис". Об этом "РБК-Украина" сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Киеве.

Информация о минировании машины на Оболони оказалась ложной.

"Эта информация не подтвердилась, никакого минирования не было. Специалисты проверили, взрывчатки нет", – отметили в пресс-службе.

Сегодня сообщество dtpkievua в Instagram сообщило о том, что в столичном районе Оболонь полиция проверяла информацию о минировании автомобиля Audi возле торгового центра "Метрополис".

Теги: автомобили, взрывчатка, минирование, Нацполиция
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