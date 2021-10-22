В Офисе президента подтвердили нападение на дом замглавы ОП Жовквы, оно произошло в его день рождения

Жовква считает попытку запугать его или Офис президента "бессодержательной и жалкой", сообщили в ОП Фото: president.gov.ua

"Сегодня ночью действительно совершили нападение на дом заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы. К счастью, ни он, ни кто-то другой не пострадали. Хотим отметить оперативную и профессиональную работу полиции, которая уже задержала вероятного правонарушителя и проводит с ним следственные действия", – сказал Никифоров.

Он выразил надежду на быстрое установление заказчиков и возможных мотивов нападения, а также привлечение виновных к ответственности.

Никифоров подчеркнул, что Жовква уже вернулся к рабочим обязанностям.

"По его словам, попытка запугать его или Офис президента таким образом является бессодержательной и жалкой. И подобные проявления ненависти являются абсолютно недопустимыми в цивилизованных странах", – процитировал пресс-секретарь президента.

Сам Жовква пока инцидент публично не комментировал. Сегодня, 22 октября, ему исполнилось 42 года.