В Офисе президента подтвердили нападение на дом замглавы ОП Жовквы, оно произошло в его день рождения

"Сегодня ночью действительно совершили нападение на дом заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы. К счастью, ни он, ни кто-то другой не пострадали. Хотим отметить оперативную и профессиональную работу полиции, которая уже задержала вероятного правонарушителя и проводит с ним следственные действия", – сказал Никифоров.
Он выразил надежду на быстрое установление заказчиков и возможных мотивов нападения, а также привлечение виновных к ответственности.
Никифоров подчеркнул, что Жовква уже вернулся к рабочим обязанностям.
"По его словам, попытка запугать его или Офис президента таким образом является бессодержательной и жалкой. И подобные проявления ненависти являются абсолютно недопустимыми в цивилизованных странах", – процитировал пресс-секретарь президента.
Сам Жовква пока инцидент публично не комментировал. Сегодня, 22 октября, ему исполнилось 42 года.
Как сообщили в киевской полиции, сегодня около 4.00 утра мужчина бросил бутылку с "коктейлем Молотова" во двор дома Жовквы в Дарницком районе города. Никто не пострадал, подозреваемого задержали – это 25-летний мужчина без постоянного места работы и проживания родом из села в Черкасской области.
Он рассказал, что на одном из сайтов объявлений о работе нашел сообщение о заказе на поджог дома неизвестного ему лица. "Обещали заплатить $4 тыс. после того, как информация о нападении на дом чиновника появится в СМИ", – говорилось в сообщении. Мотивы и имя заказчика выясняет полиция.
Открыто производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога) Уголовного кодекса Украины.
Жовква – дипломат, занимал должность руководителя Главного департамента внешней политики и европейской интеграции Администрации Президента Украины. В сентябре 2019 года занял должность замглавы ОП. С июня 2021 года он отвечает за направление европейской и евроатлантической интеграции Украины, сообщали в офисе.