"Работал профессионал". В МВД Украины сообщили подробности расследования покушения на Шефира

Замминистра отметил, что органы Национальной полиции и подразделения Национальной гвардии Украины проверили 430 га местности в районе, где было совершено преступление, на предмет выявления возможных вещественных доказательств.

"Отдельные участки, согласно вероятному маршруту отступления преступника, мы прошли даже дважды. И даже во время второго осмотра мы нашли дополнительные вещественные доказательства. На сегодня назначено около 30 экспертиз. Мы продолжаем анализировать огромный объем данных, добытых с соответствующих камер. Хотел бы подчеркнуть, что наша задача и в этом случае, и во многих других была бы в значительной мере упрощена, если бы в нашем государстве функционировала система автоматического подключения органов полиции ко всем камерам, которые размещены в той или иной местности", – рассказал Енин.

Чиновник отметил, что в деле о покушении на Шефира "однозначно работал профессионал".

Енин добавил, что в этом расследовании правоохранители работают на "отлично" и в ближайшее время обществу сообщат о продвижении в этом уголовном производстве.