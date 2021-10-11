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"Работал профессионал". В МВД Украины сообщили подробности расследования покушения на Шефира

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Машину Шефира обстреляли 22 сентября
Машину Шефира обстреляли 22 сентября
Фото: npu.gov.ua

Правоохранители провели беспрецедентный комплекс следственных мероприятий по делу о покушении на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира. Об этом сказал заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в интервью "РБК-Украина", которое опубликовано 11 октября.

Замминистра отметил, что органы Национальной полиции и подразделения Национальной гвардии Украины проверили 430 га местности в районе, где было совершено преступление, на предмет выявления возможных вещественных доказательств.

"Отдельные участки, согласно вероятному маршруту отступления преступника, мы прошли даже дважды. И даже во время второго осмотра мы нашли дополнительные вещественные доказательства. На сегодня назначено около 30 экспертиз. Мы продолжаем анализировать огромный объем данных, добытых с соответствующих камер. Хотел бы подчеркнуть, что наша задача и в этом случае, и во многих других была бы в значительной мере упрощена, если бы в нашем государстве функционировала система автоматического подключения органов полиции ко всем камерам, которые размещены в той или иной местности", – рассказал Енин. 

Чиновник отметил, что в деле о покушении на Шефира "однозначно работал профессионал". 

Енин добавил, что в этом расследовании правоохранители работают на "отлично" и в ближайшее время обществу сообщат о продвижении в этом уголовном производстве.

Контекст:

Машину Шефира обстреляли 22 сентября. Помощник Зеленского направлялся из дома на работу, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автомата. Политик не пострадал. Водитель Александр Иванько был ранен в ногу, он находится в больнице, перенес операцию, угрозы для жизни, по данным врачей, нет.

Утверждалось, что автомобиль Шефира не бронирован, это, по его словам, служебная машина студии "Квартал 95". По данным прокуратуры, по машине выпустили 18 пуль.

Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц" (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко говорил 23 сентября, что исполнитель покушения на Шефира стрелял по водителю, чтобы сделать машину неуправляемой и после этого добить всех, кто находится в машине.

МВД рассматривает три версии покушения: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине, в том числе рассматривается версия с участием иностранных спецслужб. Позднее Венедиктова уточнила, что основными следствие считает две версии: работу Шефира как госдеятеля и попытку дестабилизации.

Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех. После нападения президент пообещал, что "ответ будет сильным", и заявил, что считает самой вероятной версией покушения "реакцию на реальные изменения в государстве".

2 октября Шефир рассказал, что начал передвигаться на бронированном автомобиле, объяснив это своим статусом в уголовном производстве о покушении.

Издание "Украинская правда" в сентябре писало что в августе между Зеленским и Шефиром возникла серьезная ссора, в результате которой последний якобы даже забирал свои вещи из Банковой. Зеленский 10 октября в программе "Світське життя" заявил, что не ссорился с Шефиром

Теги: МВД, нападение, экспертиза, правоохранители, расследование, Евгений Енин, Сергей Шефир, операция, покушение на Шефира
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