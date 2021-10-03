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Зеленский: Считаю, что исполнителей покушения на Шефира найдут

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Зеленский: Было покушение на убийство Шефира. Это стопроцентная информация
Зеленский: Было покушение на убийство Шефира. Это стопроцентная информация
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что стрелявшие по автомобилю его первого помощника Сергея Шефира будут найдены. Об этом он заявил 3 октября на пресс-конференции, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Было покушение на убийство. Это стопроцентная информация. Есть много деталей, которые я не имею права, пока идет следствие, разглашать. Считаю, что исполнителей найдут. Не могу говорить о заказчиках, мне сложно сказать. Идет следствие. Много людей вызваны, много людей с очень известными именами, с кем общался Сергей... Мне нечего добавить. Докладывают ли? Ну, какой-то информацией я владею, поэтому и считаю, что исполнителей найдут", – сказал он.

Контекст:

Машину Шефира обстреляли 22 сентября. Помощник президента Владимира Зеленского направлялся из дома на работу, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автомата. Политик не пострадал. Водитель Александр Иванько был ранен в ногу, он находится в больнице, перенес операцию, угрозы для жизни, по данным врачей, нет.

Утверждалось, что автомобиль Шефира не бронирован, это, по его словам, служебная машина студии "Квартал 95". По данным прокуратуры, по машине выпустили 18 пуль.

Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц" (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко говорил 23 сентября, что исполнитель покушения на Шефира стрелял по водителю, чтобы сделать машину неуправляемой и после этого добить всех, кто находится в машине.

МВД рассматривает три версии покушения: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине, в том числе рассматривается версия с участием иностранных спецслужб. Позднее Венедиктова уточнила, что основными следствие считает две версии: работу Шефира как госдеятеля и попытку дестабилизации.

Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех. После нападения президент пообещал, что "ответ будет сильным", и заявил, что считает самой вероятной версией покушения "реакцию на реальные изменения в государстве".

2 октября Шефир рассказал, что начал передвигаться на бронированном автомобиле, объяснив это своим статусом в уголовном производстве о покушении.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: стрельба, Владимир Зеленский, Сергей Шефир, покушение на Шефира
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