Шефир рассказал о состоянии своего водителя

Шефир рассказал, что жизни водителя ничего не угрожает Скриншот: in time Ukraine / YouTube

Шефир рассказал, что жизни водителя ничего не угрожает, он находится в нормальном психологическом состоянии, но врачи "собирают" его ногу.

"Там целый такой механизм, "собирают" ногу. Он пока не встает. Врачи обещают, что все будет хорошо", – добавил Шефир.

Также первый помощник президента рассказал, что начал передвигаться на бронированном автомобиле, объяснив это своим статусом в уголовном производстве о покушении.

Кроме того, Шефир прокомментировал обвинения в инсценировке покушения.

"Когда читаю об этом – где-то смешно, где-то обидно. Я считаю, что некоторые журналисты не назвали бы это инсценировкой, только если бы это покушение было с летальным исходом", – сказал Шефир.