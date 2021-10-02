У следствия есть более десятка версий покушения на Шефира – Венедиктова

"Касательно версий, они были озвучены сразу же. Когда я давала первые комментарии, сказала очень осторожно, что есть две основных версии, но мы не отбрасываем и обрабатываем остальные. У нас более десятка версий, по которыми мы работаем", – сказала она.

Кроме того, Венедиктова вновь опровергла информацию о том, что покушение могло быть постановкой.

"Что касается постановки, я этот вопрос решила для себя сразу же, поскольку это было вопросом номер один, когда я об этом услышала 22 сентября. Именно поэтому я прибыла посмотреть на автомобиль, на водителя, которого еще "скорая" не увезла. У меня не было ни сомнения, что это – не постановка... И когда ты видишь кучность пуль, когда понимаешь, что авто двигалось при этом, каким образом шли пули, когда менялась скорость. Это мне [глава Нацполиции Игорь] Клименко сообщил еще в первые несколько минут. Каким образом совпадает рана с отверстиями на двери. То есть это не постановка, это было понятно еще 22 сентября", – генпрокурор.