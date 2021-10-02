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У следствия есть более десятка версий покушения на Шефира – Венедиктова

Венедиктова опровергла версию об инсценировке покушения на Шефира
Венедиктова опровергла версию об инсценировке покушения на Шефира
Фото: Ірина Венедіктова / Facebook

Следствие рассматривает более десятка версий покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Об этом 2 октября на выездном заседании фракции "Слуга народа" сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Касательно версий, они были озвучены сразу же. Когда я давала первые комментарии, сказала очень осторожно, что есть две основных версии, но мы не отбрасываем и обрабатываем остальные. У нас более десятка версий, по которыми мы работаем", – сказала она.

Кроме того, Венедиктова вновь опровергла информацию о том, что покушение могло быть постановкой.

"Что касается постановки, я этот вопрос решила для себя сразу же, поскольку это было вопросом номер один, когда я об этом услышала 22 сентября. Именно поэтому я прибыла посмотреть на автомобиль, на водителя, которого еще "скорая" не увезла. У меня не было ни сомнения, что это – не постановка... И когда ты видишь кучность пуль, когда понимаешь, что авто двигалось при этом, каким образом шли пули, когда менялась скорость. Это мне [глава Нацполиции Игорь] Клименко сообщил еще в первые несколько минут. Каким образом совпадает рана с отверстиями на двери. То есть это не постановка, это было понятно еще 22 сентября", – генпрокурор.

Контекст:

Машину Шефира обстреляли 22 сентября под Киевом. Помощник Зеленского направлялся из дома на работу, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автоматического оружия. Политик не пострадал. Водитель Александр Иванько был ранен в ногу, он находится в больнице, перенес операцию, угрозы для жизни, по данным врачей, нет.    

Утверждалось, что автомобиль Шефира не бронирован, это, по его словам, служебная машина студии "Квартал 95". По данным прокуратуры, по машине выпустили 18 пуль.

Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц" (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко говорил 23 сентября, что исполнитель покушения на Шефира стрелял по водителю, чтобы сделать машину неуправляемой и после этого добить всех, кто находится в машине.

МВД рассматривает три версии покушения: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине, в том числе рассматривается версия с участием иностранных спецслужб. Позднее Венедиктова уточнила, что основными следствие считает две версии: работу Шефира как госдеятеля и попытку дестабилизации.

Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех. После нападения президент пообещал, что "ответ будет сильным", и заявил, что считает самой вероятной версией покушения "реакцию на реальные изменения в государстве".

Теги: Украина, следствие, нападение, покушение, Сергей Шефир, Ирина Венедиктова, покушение на Шефира
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