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Шефир назвал шуткой свое заявление, что перед стрельбой по его машине занимался делами студии "Квартал 95"

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Шефир назвал себя человеком с чувством юмора
Шефир назвал себя человеком с чувством юмора
Фото: ЕРА

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир, по автомобилю которого стреляли 22 сентября в Киевской области, опроверг свои слова о том, что в последние дни перед инцидентом он преимущественно занимался делами студии "Квартал 95", генпродюсером которой является, и готовил съемочный концерт. Об этом он заявил 2 октября LIGA.net.

"Неправда. Когда меня спросили, а чем вы в последнее время занимались, я, человек с чувством юмора, сказал: "В самое последнее время, да, были съемки "Вечернего квартала". Но это шутка, ирония. Если некоторые журналисты не понимают иронии. У всех разное чувство юмора, у меня такое", – сказал Шефир.

Контекст:

Машину Шефира обстреляли 22 сентября. Помощник президента Владимира Зеленского направлялся из дома на работу, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автомата. Политик не пострадал. Водитель Александр Иванько был ранен в ногу, он находится в больнице, перенес операцию, угрозы для жизни, по данным врачей, нет.

Утверждалось, что автомобиль Шефира не бронирован, это, по его словам, служебная машина студии "Квартал 95". По данным прокуратуры, по машине выпустили 18 пуль.

Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц" (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко говорил 23 сентября, что исполнитель покушения на Шефира стрелял по водителю, чтобы сделать машину неуправляемой и после этого добить всех, кто находится в машине.

МВД рассматривает три версии покушения: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине, в том числе рассматривается версия с участием иностранных спецслужб. Позднее Венедиктова уточнила, что основными следствие считает две версии: работу Шефира как госдеятеля и попытку дестабилизации.

Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех. После нападения президент пообещал, что "ответ будет сильным", и заявил, что считает самой вероятной версией покушения "реакцию на реальные изменения в государстве".

2 октября Шефир рассказал, что начал передвигаться на бронированном автомобиле, объяснив это своим статусом в уголовном производстве о покушении.

Теги: стрельба, Вечерний квартал, следствие, нападение, покушение, концерт, обстрелы, студия Квартал 95, Сергей Шефир, покушение на Шефира
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