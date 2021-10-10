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Зеленский прокомментировал слухи о конфликте с Шефиром перед покушением

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Зеленский: Между нами с Сергеем Шефиром ни одно животное никогда не пробегало за все 26 лет нашей дружбы
Зеленский: Между нами с Сергеем Шефиром ни одно животное никогда не пробегало за все 26 лет нашей дружбы
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский в программе "Світське життя" на "1+1" заявил, что не ссорился со своим первым помощником Сергеем Шефиром незадолго до покушения на последнего.

Отвечая на вопрос ведущей Екатерины Осадчей, действительно ли, как писали СМИ, между ним и Шефиром "пробежала черная кошка" и якобы Шефир забрал свои вещи и съехал из Офиса президента, Зеленский сказал: "Я об этом ничего не знаю".

"Сережа, какие-то новости у Екатерины?" – обратился он к Шефиру, который стоял рядом.

"Между нами с Сергеем Шефиром ни одно животное, кошка или еще кто-то, никогда не пробегало за все 26 лет нашей дружбы", – добавил он.

ВИДЕО
Видео: Світське життя / YouTube
Контекст:

Издание "Украинская правда" писало что в августе между Зеленским и Шефиром возникла серьезная ссора, в результате которой последний якобы даже забирал свои вещи из Банковой.

Машину Шефира обстреляли 22 сентября. Помощник Зеленского направлялся из дома на работу, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автомата. Политик не пострадал. Водитель Александр Иванько был ранен в ногу, он находится в больнице, перенес операцию, угрозы для жизни, по данным врачей, нет.

Утверждалось, что автомобиль Шефира не бронирован, это, по его словам, служебная машина студии "Квартал 95". По данным прокуратуры, по машине выпустили 18 пуль.

Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц" (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко говорил 23 сентября, что исполнитель покушения на Шефира стрелял по водителю, чтобы сделать машину неуправляемой и после этого добить всех, кто находится в машине.

МВД рассматривает три версии покушения: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине, в том числе рассматривается версия с участием иностранных спецслужб. Позднее Венедиктова уточнила, что основными следствие считает две версии: работу Шефира как госдеятеля и попытку дестабилизации.

Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех. После нападения президент пообещал, что "ответ будет сильным", и заявил, что считает самой вероятной версией покушения "реакцию на реальные изменения в государстве".

2 октября Шефир рассказал, что начал передвигаться на бронированном автомобиле, объяснив это своим статусом в уголовном производстве о покушении.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, Сергей Шефир, покушение на Шефира
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