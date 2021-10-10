Зеленский прокомментировал слухи о конфликте с Шефиром перед покушением

Зеленский: Между нами с Сергеем Шефиром ни одно животное никогда не пробегало за все 26 лет нашей дружбы Фото: EPA

Отвечая на вопрос ведущей Екатерины Осадчей, действительно ли, как писали СМИ, между ним и Шефиром "пробежала черная кошка" и якобы Шефир забрал свои вещи и съехал из Офиса президента, Зеленский сказал: "Я об этом ничего не знаю".

"Сережа, какие-то новости у Екатерины?" – обратился он к Шефиру, который стоял рядом.

"Между нами с Сергеем Шефиром ни одно животное, кошка или еще кто-то, никогда не пробегало за все 26 лет нашей дружбы", – добавил он.

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