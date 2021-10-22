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Новым главой Верховного Суда избрали секретаря Большой палаты Князева

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Князев работал главой Николаевского окружного административного суда
Князев работал главой Николаевского окружного административного суда
Фото: Верховний Суд / Facebook

Пленум Верховного Суда 22 октября тайным голосованием избрал нового главу суда, им стал секретарь Большой палаты судебного органа Всеволод Князев. Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

На пленуме присутствовали 169 судей Верховного Суда, 163 бюллетеня признали действительными. Девять судей не поддержали ни одного из трех кандидатов на пост главы суда.

За кандидатуру Князева проголосовали 98 судей. За судью Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Владимира Погребняка голоса отдали 49 судей, за судью Верховного Суда в составе Кассационного гражданского суда Олега Ткачука – семь судей.

Князев принял присягу члена Высшего совета правосудия как глава Верховного Суда и поблагодарил за поддержку.

"Я поговорю с каждым судьей, выясню все проблемы, и все вместе мы будем двигаться вперед. Мы построим сильную судебную власть", – сказал он.

Князев избран главой Верховного Суда на четыре года, он займет эту должность 1 декабря после завершения каденции действующей главы суда Валентины Данишевской.

Контекст:

Князеву 42 года. Он родом из Николаева, закончил Николаевский гуманитарный институт, а также Одесскую юридическую академию, написало LB.ua.

В 2001 году Князев получил право заниматься адвокатской деятельностью. С 2013 года работал судьей, в 2015 году стал главой Николаевского окружного административного суда. С 2017 года Князев – судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, сообщило hromadske.ua.

Данишевская 8 октября заявила об уходе в отставку. Ее избрали председателем Верховного Суда в конце 2017 года, когда после реформы был сформирован новый состав суда.

Теги: Николаев, Верховный Суд, голосование, Валентина Данишевская, судья, Всеволод Князев
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