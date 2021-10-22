Новым главой Верховного Суда избрали секретаря Большой палаты Князева

На пленуме присутствовали 169 судей Верховного Суда, 163 бюллетеня признали действительными. Девять судей не поддержали ни одного из трех кандидатов на пост главы суда.

За кандидатуру Князева проголосовали 98 судей. За судью Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Владимира Погребняка голоса отдали 49 судей, за судью Верховного Суда в составе Кассационного гражданского суда Олега Ткачука – семь судей.

Князев принял присягу члена Высшего совета правосудия как глава Верховного Суда и поблагодарил за поддержку.

"Я поговорю с каждым судьей, выясню все проблемы, и все вместе мы будем двигаться вперед. Мы построим сильную судебную власть", – сказал он.

Князев избран главой Верховного Суда на четыре года, он займет эту должность 1 декабря после завершения каденции действующей главы суда Валентины Данишевской.