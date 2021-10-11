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Центр противодействия коррупции выиграл дело в Верховном Суде по иску Портнова

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Верховный Суд отменил решения двух предыдущих судебных инстанций, которые были приняты в пользу Портнова
Верховный Суд  отменил решения двух предыдущих судебных инстанций, которые были приняты в пользу Портнова
Фото: depositphotos.com

Верховный Суд удовлетворил жалобы Офиса генерального прокурора Украины, "24 канала", представителя руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина и отменил решения двух предыдущих судебных инстанций, которые были приняты в пользу бывшего заместителя главы Администрации Президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова.

Соответствующее постановление опубликовано в Едином реестре судебных решений Украины 29 сентября.

Портнов требовал опровергнуть информацию о его причастности к уголовному производству относительно незаконного обогащения, уточнили в Telegram-канале ЦПК.

"В марте 2019 год Конституционный Суд убил статью о незаконном обогащении. После этого Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что из-за этого решения пришлось закрыть в том числе дело, где фигурировал Портнов. В эфире "24 канала" Виталий Шабунин распространил эту информацию", – отметили в сообщении.

После этого Портнов подал иск в суд. Печерский раонный суд Киева и апелляционный суд обязали ЦПК опровергнуть информацию.

"Но истина все же была установлена. Верховный Суд отверг аргументы Портнова и стал на нашу сторону. Теперь Портнову придется оправдываться в своем "помойном" Telegram-канале, а также возместить нам судебные издержки", – заявили в Центре противодействия коррупции. 

В июне 2019 года в эфире "24 канала" вышла программа "Право на гідність", в которой Шабунин рассказал о признании неконституционной статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении и рассуждал о содержании новых законопроектов. В частности он отметил, что "забрать имущество можно будет у Портнова, уголовное производство о незаконном обогащении которого на сумму 26 млн грн было закрыто".

Контекст:

26 февраля 2019 года Конституционный Суд признал ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение) не соответствующей Основному закону и отменил ее. В решении говорится, что она не согласуется с конституционным принципом презумпции невиновности и с конституционным предписанием о недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников (ст. 62 и 63 Конституции).

28 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура опубликовала перечень из 65 уголовных производств, закрытых из-за отмены статьи о незаконном обогащении.

После этого в парламенте было зарегистрировано несколько законопроектов об ответственности за незаконное обогащение. 31 октября Рада приняла во втором чтении законопроект №1031.

Портнов был советником беглого четвертого президента Украины Виктора Януковича и отвечал за юридическое обеспечение его деятельности. С апреля 2010 года по апрель 2011-го был заместителем главы АП, а в январе – феврале 2014 года – первым замглавы этого ведомства. После Революции достоинства Портнов выехал за границу, в Украину вернулся в мае 2019 года.

Теги: Украина, Андрей Портнов, Конституционный Суд, Виталий Шабунин, Верховный Суд, Центр противодействия коррупции, суд
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