Центр противодействия коррупции выиграл дело в Верховном Суде по иску Портнова

Верховный Суд отменил решения двух предыдущих судебных инстанций, которые были приняты в пользу Портнова Фото: depositphotos.com

Соответствующее постановление опубликовано в Едином реестре судебных решений Украины 29 сентября.

Портнов требовал опровергнуть информацию о его причастности к уголовному производству относительно незаконного обогащения, уточнили в Telegram-канале ЦПК.

"В марте 2019 год Конституционный Суд убил статью о незаконном обогащении. После этого Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что из-за этого решения пришлось закрыть в том числе дело, где фигурировал Портнов. В эфире "24 канала" Виталий Шабунин распространил эту информацию", – отметили в сообщении.

После этого Портнов подал иск в суд. Печерский раонный суд Киева и апелляционный суд обязали ЦПК опровергнуть информацию.

"Но истина все же была установлена. Верховный Суд отверг аргументы Портнова и стал на нашу сторону. Теперь Портнову придется оправдываться в своем "помойном" Telegram-канале, а также возместить нам судебные издержки", – заявили в Центре противодействия коррупции.

В июне 2019 года в эфире "24 канала" вышла программа "Право на гідність", в которой Шабунин рассказал о признании неконституционной статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении и рассуждал о содержании новых законопроектов. В частности он отметил, что "забрать имущество можно будет у Портнова, уголовное производство о незаконном обогащении которого на сумму 26 млн грн было закрыто".