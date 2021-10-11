Центр противодействия коррупции выиграл дело в Верховном Суде по иску Портнова

Соответствующее постановление опубликовано в Едином реестре судебных решений Украины 29 сентября.
Портнов требовал опровергнуть информацию о его причастности к уголовному производству относительно незаконного обогащения, уточнили в Telegram-канале ЦПК.
"В марте 2019 год Конституционный Суд убил статью о незаконном обогащении. После этого Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что из-за этого решения пришлось закрыть в том числе дело, где фигурировал Портнов. В эфире "24 канала" Виталий Шабунин распространил эту информацию", – отметили в сообщении.
После этого Портнов подал иск в суд. Печерский раонный суд Киева и апелляционный суд обязали ЦПК опровергнуть информацию.
"Но истина все же была установлена. Верховный Суд отверг аргументы Портнова и стал на нашу сторону. Теперь Портнову придется оправдываться в своем "помойном" Telegram-канале, а также возместить нам судебные издержки", – заявили в Центре противодействия коррупции.
В июне 2019 года в эфире "24 канала" вышла программа "Право на гідність", в которой Шабунин рассказал о признании неконституционной статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении и рассуждал о содержании новых законопроектов. В частности он отметил, что "забрать имущество можно будет у Портнова, уголовное производство о незаконном обогащении которого на сумму 26 млн грн было закрыто".
26 февраля 2019 года Конституционный Суд признал ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение) не соответствующей Основному закону и отменил ее. В решении говорится, что она не согласуется с конституционным принципом презумпции невиновности и с конституционным предписанием о недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников (ст. 62 и 63 Конституции).
28 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура опубликовала перечень из 65 уголовных производств, закрытых из-за отмены статьи о незаконном обогащении.
После этого в парламенте было зарегистрировано несколько законопроектов об ответственности за незаконное обогащение. 31 октября Рада приняла во втором чтении законопроект №1031.
Портнов был советником беглого четвертого президента Украины Виктора Януковича и отвечал за юридическое обеспечение его деятельности. С апреля 2010 года по апрель 2011-го был заместителем главы АП, а в январе – феврале 2014 года – первым замглавы этого ведомства. После Революции достоинства Портнов выехал за границу, в Украину вернулся в мае 2019 года.