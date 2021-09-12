Данилов рассказал о возможности введения санкций против Портнова

Данилов (на фото) сказал, что СНБО "может отработать вопрос" Портнова Фото: radiosvoboda.org

"Предоставьте нам информацию. Об Андрее Портнове известно много всем. У нас столько угроз, кроме Портнова. Таких, как Портнов, очень и очень много. Но надо иметь аргументы, доказательства. И этим занимается не аппарат СНБО, этим занимаются другие службы", – отметил он.

Данилов сказал, что СНБО будет отрабатывать вопрос Портнова, как только появятся соответствующие доказательства.

"Если бы я не занимал эту должность, то с утра до вечера списки составлял бы. Поверьте, права человека, война, интересы государства [на первом месте]", – заключил секретарь СНБО.