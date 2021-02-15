ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Готовься к тюрьме". Первый зампрокурора Тернопольской области рассказал об угрозах с номера Портнова

Первый зампрокурора Тернопольской области Александр Божко рассказал, что начал получать сообщения с угрозами на телефон со второй половины марта 2019 года. Он заявил, что с телефона бывшего заместителя главы администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича – Андрея Портнова приходили предупреждения о заключении в колонию.

Божко рассказал об угрозах в WhatsApp и Telegram-каналах
Божко рассказал об угрозах в WhatsApp и Telegram-каналах
Фото: tern.gp.gov.ua

Первый зампрокурора Тернопольской области Александр Божко 15 февраля сообщил "Цензор.net", что оспаривает в суде закрытие СБУ уголовного производства в отношении возможных угроз от  бывшего заместителя главы администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича – Андрея Портнова. Госбюро расследований продолжает расследовать производство в отношении самого прокурора, открытое по заявлению Портнова. 

"Абонент с номера, которым пользовался Портнов, писал, что готовься к тюрьме, что в колонию меня загонит и так далее. Меня предупреждали, что может быть и задержания после подозрения. Все может быть. Что касается меня проводился исключительно один допрос, это то, что мне известно", – рассказал Божко.

Он отметил, что начал получать сообщения с угрозами на телефон со второй половины марта 2019 года. По его словам, последние сообщения поступали в марте 2020 года.

"Я более чем уверен, что причиной стала исключительно моя работа процессуального руководителя в производстве, где раньше, еще в конце 2014 сообщали указанному лицу [Портнову] о подозрении. Затем оно было закрыто, но я думаю, это производство и послужило основанием, поскольку и дальше расследовалось много интересных фактов, которым нужно было дать правовую оценку", – заявил Божко.

Первый зампрокурора Тернопольской области подчеркнул, что получил около семи-восьми угроз в WhatsApp, также их публиковали в Telegram-канале.

Божко рассказал, что после получения угроз в декабрь 2019 года обратился в Совет прокуроров.

"Я предварительно еще обращался, сразу в марте-апреле. А потом по всем фактам, в том числе и публикациями в Telegram-канале, обратился в Совет прокуроров с призывом выразить свою позицию. Они удовлетворили мое сообщение об угрозе независимости и опубликовали заявление о том, что такие угрозы и высказывания в адрес прокуроров и следователей недопустимы", – добавил он.

Весной 2019 года Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту угроз Божко. Почти одновременно ведомство начало расследование и в отношении самого прокурора – ГБР открыло его по инициативе адвоката Портнова. Это произошло вскоре после того, как Божко начал получать первые угрозы.

29 ноября Божко обратился к квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатов Киевской области с просьбой лишить Портнова права заниматься адвокатской деятельностью.

9 мая Портнов вернулся в Украину после пятилетнего пребывания за рубежом.

17 апреля 2020 года СБУ закрыла уголовное производство, связанное с угрозами и оскорблениями Портнова в адрес Божко.  По ссылке – скриншот переписки с угрозами и оскорблениями со стороны Портнова, ее редакция не публикует по этическим соображениям.

Теги: СБУ, Украина, Тернополь, Андрей Портнов, угрозы, расследование, переписка, подозрение, уголовное производство, колония, Александр Божков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я все равно тебя люблю", "Хочу, чтобы еще чаще целовал". Как украинские знаменитости поздравили любимых с Днем святого Валентина
"Я все равно тебя люблю", "Хочу, чтобы еще чаще целовал". Как украинские знаменитости поздравили любимых с Днем святого Валентина
Бабкин рассказал, сколько заплатил за операцию на глазах в клинике в Вене
Бабкин рассказал, сколько заплатил за операцию на глазах в клинике в Вене
Как украинские политики и чиновники поздравили своих любимых в День святого Валентина
Как украинские политики и чиновники поздравили своих любимых в День святого Валентина
"Как родные братья". Яценюк стал третьим на снимке удививших внешним сходством Шмыгаля и Мишеля
"Как родные братья". Яценюк стал третьим на снимке удививших внешним сходством Шмыгаля и Мишеля
  "Никто не знает степени печали и горя". Кароль высказалась о скандале с Поляковой
  "Никто не знает степени печали и горя". Кароль высказалась о скандале с Поляковой
Елизавета II отреагировала на информацию о беременности Меган Маркл
Елизавета II отреагировала на информацию о беременности Меган Маркл
Зеленская в ОАЭ надела хиджаб
Зеленская в ОАЭ надела хиджаб
Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз станут родителями
Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз станут родителями
"Любите и будьте счастливы, как мы". Grosu намекнула на роман с Полянским
"Любите и будьте счастливы, как мы". Grosu намекнула на роман с Полянским
Каменских показала зимний досуг в компании матери и мужа
Каменских показала зимний досуг в компании матери и мужа
  "50 відтінків". Slavia в новом треке спела о БДСМ-играх в малиновой комнате. Аудио
  "50 відтінків". Slavia в новом треке спела о БДСМ-играх в малиновой комнате. Аудио
  "Он должен был родиться 18 февраля". Петрожицкая рассказала о выкидыше
  "Он должен был родиться 18 февраля". Петрожицкая рассказала о выкидыше
Сырные маффины с ветчиной. Сумская поделилась рецептом соленой выпечки
Сырные маффины с ветчиной. Сумская поделилась рецептом соленой выпечки
Принцесса Евгения выписалась из госпиталя после рождения первенца. Фото
Принцесса Евгения выписалась из госпиталя после рождения первенца. Фото
"Ждите фоточки в купальнике". Шоптенко отправилась на отдых в Дубай
"Ждите фоточки в купальнике". Шоптенко отправилась на отдых в Дубай
  Jerry Heil в купальнике показала веганские ноги и презентовала клип о любви. Видео
  Jerry Heil в купальнике показала веганские ноги и презентовала клип о любви. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Участница "Голосу країни" Мария Рак рассказала, почему развелась с мужем-музыкантом
Участница "Голосу країни" Мария Рак рассказала, почему развелась с мужем-музыкантом
  Козловский о матери: Я знал о ее жизни с четырех лет. Папа ходил оправданно со своей фамилией
Козловский о матери: Я знал о ее жизни с четырех лет. Папа ходил оправданно со своей фамилией
  "Я привел ее в костюмерную и сказал: "Это моя дочь, но забудьте о ее фамилии". Сенцов рассказал, чем занимается его старшая дочь
"Я привел ее в костюмерную и сказал: "Это моя дочь, но забудьте о ее фамилии". Сенцов рассказал, чем занимается его старшая дочь
"Любите и будьте счастливы, как мы". Grosu намекнула на роман с Полянским
"Любите и будьте счастливы, как мы". Grosu намекнула на роман с Полянским
Зеленская в ОАЭ надела хиджаб
Зеленская в ОАЭ надела хиджаб
  "Он должен был родиться 18 февраля". Петрожицкая рассказала о выкидыше
"Он должен был родиться 18 февраля". Петрожицкая рассказала о выкидыше
Беременная жена Павлика засветила грудь и рассказала, что собирается на море
Беременная жена Павлика засветила грудь и рассказала, что собирается на море
Билык рассказала, как относится к своему мужу-режиссеру
Билык рассказала, как относится к своему мужу-режиссеру
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS