Для Кремля Украина – это временное образование, которое должно быть ликвидировано – Портников

Украинцам придется десятилетиями жить в состоянии войны с Россией, считает политический обозреватель Виталий Портников.

В Кремле Украину считают территорией РФ, вопрос независимости Украины для российских властей остается нерешенным. Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV заявил политический обозреватель Виталий Портников.

"Для Кремля Украина – это временное образование, которое должно быть ликвидировано. Это обстоятельство даже не нужно обсуждать. Это аксиома", – сказал Портников.

По его мнению, украинцам придется десятилетиями жить в состоянии войны с РФ, либо же капитулировать или уезжать из страны.

"Третьего варианта нет. Варианта договориться не существует", – считает политический обозреватель.

По словам Портникова, Украина для РФ – как Госдеп США (Государственный департамент США).

"Скажем так: есть оккупированные американцами российские земли, где людей даже лишают родного языка… Это просто часть российской территории, которая называется Украина – от Ужгорода до Мариуполя. Она уже оккупирована. Ну, частично освободили – Крым и часть Донбасса… И вот что будет происходить на оккупированных территориях: людей будут лишать родного языка, свободы, они будут прислужниками американских врагов России. Это простая формула", – подчеркнул Портников.

Вопрос состоит в том, удастся ли государству, армии, международному сообществу "защитить Украину от оккупации РФ", отметил он.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.