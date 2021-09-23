ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Верховный Суд рассмотрел ходатайство адвоката Мангера о переносе дела в суд в Херсоне

Мангер заявлял о своей невиновности
Мангер заявлял о своей невиновности
Фото: radiosvoboda.org

Верховный Суд не удовлетворил ходатайство представителей обвиняемого в убийстве активистки Екатерины Гандзюк бывшего главы Херсонского облсовета Владислава Мангера о переносе судебного процесса в Херсон. Об этом 22 сентября проинформировал сайт суда.

"Коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда оставила без удовлетворения ходатайство защитника бывшего главы Херсонского областного совета, который просил направить материалы уголовного производства в отношении этого экс-чиновника и другого лица из Днепровского районного суда города Киева в Херсонский городской суд", – говорится в сообщении.

В суде подчеркнули, что рассмотрение дела Мангера продолжится в райсуде в Киеве.

Контекст:

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следствие считает Мангера заказчиком, а еще одного фигуранта дела, Алексея Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

В феврале 2019 года Мангеру избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью выйти на свободу под залог в размере 2,5 млн грн. Залог за него внесли, и вплоть до июня 2020 года политик находился на свободе. В июне его арестовали.

В конце июля 2020 года Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Мангера и Левина. 28 августа в Днепровском районном суде Киева началось рассмотрение дела. Прокурор запросил для обвиняемых по 12 лет тюрьмы.

Во время досудебного расследования Левин отказывался сотрудничать со следствием.

Мангер заявлял о своей невиновности. По словам чиновника, он не был знаком с Гандзюк. Другой фигурант дела – Игорь Павловский – 1 октября заявил на судебном заседании, что Мангер является заказчиком убийства активистки.

26 июля Киевский апелляционный суд отклонил жалобу обвиняемых на меру пресечения в виде ареста.

Теги: Херсон, убийство, Верховный Суд, адвокат, Екатерина Гандзюк, Владислав Мангер, суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"По сути, мозг обтянут кожей". Избитый сотрудником УГО танцор Евгений Гончаренко рассказал, что готовится к операции по установлению титановой пластины
"По сути, мозг обтянут кожей". Избитый сотрудником УГО танцор Евгений Гончаренко рассказал, что готовится к операции по установлению титановой пластины
"Сережа поймет, даже не сомневайся", "Получается, продала дочку". В сети обсуждают признание Наташи Королевой о существовании дочери
"Сережа поймет, даже не сомневайся", "Получается, продала дочку". В сети обсуждают признание Наташи Королевой о существовании дочери
Ленивые вареники. Классический рецепт
Ленивые вареники. Классический рецепт
Королевский эксперт рассказала, когда может состояться встреча Елизаветы II с родившейся в США дочерью принца Гарри
Королевский эксперт рассказала, когда может состояться встреча Елизаветы II с родившейся в США дочерью принца Гарри
"Ослепительная и ласковая". Новая "Холостячка" Злата Огневич снялась без бюстгальтера
"Ослепительная и ласковая". Новая "Холостячка" Злата Огневич снялась без бюстгальтера
"Обалденная грудь", "Какая сексуальная". Анастасия Приходько позировала голой перед камерой
"Обалденная грудь", "Какая сексуальная". Анастасия Приходько позировала голой перед камерой
Осадчая назвала имя коллеги, которая отказывается давать интервью для "Світського життя"
Осадчая назвала имя коллеги, которая отказывается давать интервью для "Світського життя"
"Когда денег много, то и праздник хороший". Пугачева публично высказалась о фирме, которая организовала праздник для ее восьмилетних детей
"Когда денег много, то и праздник хороший". Пугачева публично высказалась о фирме, которая организовала праздник для ее восьмилетних детей
"Впечатление двоякое". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева заявила о несправедливости к некоторым участникам нового сезона
"Впечатление двоякое". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева заявила о несправедливости к некоторым участникам нового сезона
  "Это ад. Я в таком аду жила". Гузеева призналась, что ради карьеры терпела домогательства режиссеров
  "Это ад. Я в таком аду жила". Гузеева призналась, что ради карьеры терпела домогательства режиссеров
  Лолита рассказала, какую пенсию получает Пугачева, а какую – она сама
  Лолита рассказала, какую пенсию получает Пугачева, а какую – она сама
Стало известно о состоянии 57-летнего российского режиссера Звягинцева после выведения из комы
Стало известно о состоянии 57-летнего российского режиссера Звягинцева после выведения из комы
Гордон, Рыбчинский, Могилевская и Трегубова. Как прошел первый благотворительный фестиваль поэзии в Киеве. Фото
Гордон, Рыбчинский, Могилевская и Трегубова. Как прошел первый благотворительный фестиваль поэзии в Киеве. Фото
Питт обратился в суд с новым иском против Джоли
Питт обратился в суд с новым иском против Джоли
"TikTok – это возможность быть успешным и богатым уже сегодня". Поплавский на первом занятии факультета TikTok поделился со студентами опытом блогерства
"TikTok – это возможность быть успешным и богатым уже сегодня". Поплавский на первом занятии факультета TikTok поделился со студентами опытом блогерства
Брежнева объяснила, почему не хочет менять объем своих губ
Брежнева объяснила, почему не хочет менять объем своих губ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мерзость какая", "Зачем бередить психику психам?". Кристина Асмус показала обнаженную грудь
"Мерзость какая", "Зачем бередить психику психам?". Кристина Асмус показала обнаженную грудь
  Стало известно имя хореографа, который отказался танцевать с Зарицкой на шоу "Танцы со звездами"
Стало известно имя хореографа, который отказался танцевать с Зарицкой на шоу "Танцы со звездами"
"Понимала, с каждым годом будет все труднее это скрывать". 48-летняя Наташа Королева показала свою проживающую в США двухлетнюю дочь не от Тарзана
"Понимала, с каждым годом будет все труднее это скрывать". 48-летняя Наташа Королева показала свою проживающую в США двухлетнюю дочь не от Тарзана
"Это как себя надо запустить", "Странное фото". Волочкова показала, как ее приводят в порядок "в шесть рук"
"Это как себя надо запустить", "Странное фото". Волочкова показала, как ее приводят в порядок "в шесть рук"
  Лолита рассказала, какую пенсию получает Пугачева, а какую – она сама
Лолита рассказала, какую пенсию получает Пугачева, а какую – она сама
"Образ и мейк прям топчик", "Красотка". Maruv спела в образе "садо-мазо"
"Образ и мейк прям топчик", "Красотка". Maruv спела в образе "садо-мазо"
Гастролирующая по Украине Успенская показала, как провела незабываемый вечер в гостях у Каменских и Потапа
Гастролирующая по Украине Успенская показала, как провела незабываемый вечер в гостях у Каменских и Потапа
Осадчая назвала имя коллеги, которая отказывается давать интервью для "Світського життя"
Осадчая назвала имя коллеги, которая отказывается давать интервью для "Світського життя"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS