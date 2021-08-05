Левин заявил, что на него давят, чтобы он дал показания против Мангера

Левин: Я готов давать честные показания, я сам об этом просил. Я готов отвечать на вопросы суда и прокурора Фото: gramofona.com

"Меня постоянно пытают для того, чтобы я давал показания на Мангера. Я готов давать честные показания, я сам об этом просил. Я готов отвечать на вопросы суда и прокурора", – сказал он.

Левин добавил, что категорически не согласен отвечать на вопросы потерпевшей стороны.

"Поскольку мне стало известно, что под соглашением со следствием свои подписи поставили не только люди, облившие погибшую кислотой, но и адвокат [Евгения] Закревская и отец погибшей, а этот же адвокат несколько заседаний назад убеждала суд, что кислотой обливали, заранее зная, что она умрет. И статья должна быть об умышленном убийстве. Но эти люди поставили свои подписи под соглашением, по которому исполнители получили три – пять лет. Это предательство, это манипуляция", – считает он.

Мангер, который также был в суде, добавил, что в Украине есть "силы, заинтересованные в том, чтобы истина в деле Гандзюк не была установлена".

"Почему блокируется допрос Левина – это вопрос к прокуратуре. Наверное, кто-то в этой стране боится узнать правду", – заявил подозреваемый.