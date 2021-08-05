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ПРОИСШЕСТВИЯ

Левин заявил, что на него давят, чтобы он дал показания против Мангера

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Левин: Я готов давать честные показания, я сам об этом просил. Я готов отвечать на вопросы суда и прокурора
Левин: Я готов давать честные показания, я сам об этом просил. Я готов отвечать на вопросы суда и прокурора
Фото: gramofona.com

Обвиняемый в убийстве активистки Екатерины Гандзюк Алексей Левин перед началом суда в Киеве 5 августа сказал журналистам, что подвергается давлению и пыткам, и от него пытаются добиться обвинительных показаний против другого подозреваемого – Владислава Мангера. Об этом сообщает агентство "Українські новини".

"Меня постоянно пытают для того, чтобы я давал показания на Мангера. Я готов давать честные показания, я сам об этом просил. Я готов отвечать на вопросы суда и прокурора", – сказал он.

Левин добавил, что категорически не согласен отвечать на вопросы потерпевшей стороны.

"Поскольку мне стало известно, что под соглашением со следствием свои подписи поставили не только люди, облившие погибшую кислотой, но и адвокат [Евгения] Закревская и отец погибшей, а этот же адвокат несколько заседаний назад убеждала суд, что кислотой обливали, заранее зная, что она умрет. И статья должна быть об умышленном убийстве. Но эти люди поставили свои подписи под соглашением, по которому исполнители получили три – пять лет. Это предательство, это манипуляция", – считает он.

Мангер, который также был в суде, добавил, что в Украине есть "силы, заинтересованные в том, чтобы истина в деле Гандзюк не была установлена".

"Почему блокируется допрос Левина – это вопрос к прокуратуре. Наверное, кто-то в этой стране боится узнать правду", – заявил подозреваемый.

Контекст:

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следствие считает Мангера заказчиком, а Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

В феврале 2019 года Мангеру избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью выйти на свободу под залог в размере 2,5 млн грн. Залог за него внесли, и вплоть до июня 2020 года политик находился на свободе. В июне его арестовали.

В конце июля 2020 года Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Мангера и Левина. 28 августа в Днепровском районном суде Киева началось рассмотрение дела. Прокурор запросил для обвиняемых по 12 лет тюрьмы.

Во время досудебного расследования Левин отказывался сотрудничать со следствием.

Мангер заявлял о своей невиновности. По словам чиновника, он не был знаком с Гандзюк. Другой фигурант дела – Игорь Павловский – 1 октября заявил на судебном заседании, что Мангер является заказчиком убийства активистки.

26 июля Киевский апелляционный суд отклонил жалобу обвиняемых на меру пресечения в виде ареста.

Теги: убийство, следствие, Евгения Закревская, расследование, допрос, адвокат, Екатерина Гандзюк, Владислав Мангер, Алексей Левин, суд
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