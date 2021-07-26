ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Дело Гандзюк. Апелляционный суд отклонил жалобу Мангера и Левина на меру пресечения в виде ареста

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Фигуранты дела Гандзюк назвали Мангера заказчиком убийства
Фигуранты дела Гандзюк назвали Мангера заказчиком убийства
Фото: ЕРА

26 июля Киевский апелляционный суд отклонил жалобу обвиняемых в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк – бывшего главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и его помощника Алексея Левина – на меру пресечения в виде ареста. Об этом проинформировал сайт суда.

Фигуранты дела Гандзюк оспаривали решение Днепровского райсуда Киева, который 30 июня продлил срок ареста до 28 августа без альтернативы залога.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Днепровского районного суда города Киева от 30 июня 2021 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты – без удовлетворения", – говорится в сообщении.

Контекст:

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следствие считает Мангера заказчиком, а Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

В феврале 2019 года Мангеру избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью выйти на свободу под залог в размере 2,5 млн грн. Залог за него внесли, и вплоть до июня 2020 года политик находился на свободе. В июне его арестовали.

В конце июля 2020 года Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Мангера и Левина. 28 августа в Днепровском районном суде Киева началось рассмотрение дела. Прокурор запросил для обвиняемых по 12 лет тюрьмы.

Во время досудебного расследования Левин отказывался сотрудничать со следствием.

Мангер заявлял о своей невиновности. По словам чиновника, он не был знаком с Гандзюк. Другой фигурант дела – Игорь Павловский – 1 октября заявил на судебном заседании, что Мангер является заказчиком убийства активистки.

Теги: Херсон, убийство, арест, следствие, расследование, апелляция, апелляционный суд, Екатерина Гандзюк, Владислав Мангер, Алексей Левин, суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Было много угроз. Два охранника отказались со мной работать". Melovin рассказал о реакции людей на его каминг-аут
"Было много угроз. Два охранника отказались со мной работать". Melovin рассказал о реакции людей на его каминг-аут
Тает во рту. Простой рецепт венских сладких творожных вафель
Тает во рту. Простой рецепт венских сладких творожных вафель
Первая леди Украины Зеленская в светлом пиджаке засветила красный маникюр
Первая леди Украины Зеленская в светлом пиджаке засветила красный маникюр
"Сладкая жизнь". Внучка Ротару позировала в обнимку с бойфрендом из рейтинга Forbes
"Сладкая жизнь". Внучка Ротару позировала в обнимку с бойфрендом из рейтинга Forbes
Звезда "Дизель Шоу" Булитко снялась топлес в постели с коллегой
Звезда "Дизель Шоу" Булитко снялась топлес в постели с коллегой
"Папа явно хвастается". Дядя Жора показал свою жену в леопардовом купальнике
"Папа явно хвастается". Дядя Жора показал свою жену в леопардовом купальнике
  Рассыпчатый рис. Рецепт
  Рассыпчатый рис. Рецепт
"Какие красавчики!" Джамала показала своих маленьких сыновей. Фото
"Какие красавчики!" Джамала показала своих маленьких сыновей. Фото
"Почему не пошел учиться на пилота, объяснить не могу". Глава миграционной службы Соколюк показал, как занимается на авиатренажере
"Почему не пошел учиться на пилота, объяснить не могу". Глава миграционной службы Соколюк показал, как занимается на авиатренажере
"Поплавский Михаил Михайлович, это вы?" Юрия Горбунова перепутали с "поющим ректором"
"Поплавский Михаил Михайлович, это вы?" Юрия Горбунова перепутали с "поющим ректором"
Звезда "Женского квартала" стала участницей шоу "Танцы со звездами"
Звезда "Женского квартала" стала участницей шоу "Танцы со звездами"
"Сладкая". 62-летняя Мадонна в шортах широко развела ноги на камеру
"Сладкая". 62-летняя Мадонна в шортах широко развела ноги на камеру
75-летний Петросян сделал селфи с молодой женой после вакцинации
75-летний Петросян сделал селфи с молодой женой после вакцинации
"Какая малышка, огонь". 55-летняя Синди Кроуфорд показала свое лицо без макияжа. Фото
"Какая малышка, огонь". 55-летняя Синди Кроуфорд показала свое лицо без макияжа. Фото
"А как же обещание вести страницу на украинском?" Хименес-Браво в Instagram перешел на русский язык
"А как же обещание вести страницу на украинском?" Хименес-Браво в Instagram перешел на русский язык
26 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
26 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Капельницы, уколы, таблетки, контрольные анализы". Мозговая почти месяц пытается справиться с болезнью
"Капельницы, уколы, таблетки, контрольные анализы". Мозговая почти месяц пытается справиться с болезнью
  "Обшарила мне в спальне все тумбочки, нашла фаллоимитатор!" Волочкова обвинила Собчак в зависти
"Обшарила мне в спальне все тумбочки, нашла фаллоимитатор!" Волочкова обвинила Собчак в зависти
"Девочке эти песни не подходят". Дочь Поляковой дала первый концерт и столкнулась с хейтом
"Девочке эти песни не подходят". Дочь Поляковой дала первый концерт и столкнулась с хейтом
"Я так долго не протяну". Жена Павлика рассказала о трудностях материнства
"Я так долго не протяну". Жена Павлика рассказала о трудностях материнства
"Хочу, чтобы они перестали расти такими высокими!" Фото Сталлоне с тремя дочерьми набрало почти миллион лайков
"Хочу, чтобы они перестали расти такими высокими!" Фото Сталлоне с тремя дочерьми набрало почти миллион лайков
"У моей бабушки в 96 такие же были". Волочкова крупным планом показала свои голые ноги
"У моей бабушки в 96 такие же были". Волочкова крупным планом показала свои голые ноги
Как ухаживать за домашней орхидеей
Как ухаживать за домашней орхидеей
  Печенье "Альфахорес" со вкусом ореха, нежнейшим тестом и вареной сгущенкой. Уникальный рецепт
Печенье "Альфахорес" со вкусом ореха, нежнейшим тестом и вареной сгущенкой. Уникальный рецепт
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS