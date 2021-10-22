Минобразования рекомендовало вузам Украины перейти на дистанционное обучение

Рекомендация касается заведений профессионального предвысшего, высшего и последипломного образования всех форм собственности. Шкарлет подчеркнул, что решение принято из-за ухудшения эпидемической ситуации с COVID-19 в стране.

"Относительно обучения в школах со следующей недели – оно будет организовано с учетом эпидемической ситуации в каждом отдельном регионе. Призываю всех педагогов, учащихся и их родителей относиться к ситуации с распространением COVID-19 крайне ответственно", – добавил министр.

Глава Минобразования попросил преподавателей и студентов вакцинироваться от коронавируса.

Контекст:

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев COVID-19 ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября глава Минздрава Виктор Ляшко.

По состоянию на 22 октября в Украине подтвердили 2,7 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 23 тыс. – за последние сутки. Это абсолютный рекорд за все время эпидемии. Скончались более 63 тыс. пациентов с COVID-19.

Вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап иммунизации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В отдельных случаях разрешена вакцинация детей от 12 лет.

С начала кампании по иммунизации в Украине одной дозой привито 8,5 млн человек, полностью вакцинированы и получили две дозы препаратов от COVID-19 6,8 млн граждан.