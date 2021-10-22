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ПОЛИТИКА

Зеленский призвал Евросоюз действовать вместе против газовой агрессии России

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По словам Зеленского, Россия поддерживает дефицит и рост цен на газ
По словам Зеленского, Россия поддерживает дефицит и рост цен на газ
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о "газовой агрессии" России и призвал Европейский союз координировать свои действия с Украиной. Об этом он написал в комментарии агентству AFP 22 октября, фрагмент которого опубликовала газета La Libre.

Зеленский надеется, что страны Евросоюза понимают необходимость совместных усилий для сохранения энергетической независимости.

По словам главы государства, Россия, отказываясь увеличивать поставки газа, поддерживает дефицит и рост цен на этот ресурс, чтобы добиться запуска газопровода "Северный поток – 2" без соблюдения европейских правил. 

Президент Украины добавил, что до конца года Украина может гарантировать транзит 19 млрд м³ газа. По его словам, "Газпром" сейчас поставляет по украинской ГТС 85 млн м³ газа в сутки, а два года назад – 300 млн м³.

О том, что Россия использует газ как политическое оружие, заявляли в Европарламенте. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Россия создала газовый кризис в Европе в ручном режиме.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, близкие к "Газпрому" и Кремлю, писало, что Россия не будет увеличивать поставки газа в Европу, если европейский регулятор не одобрит запуск газопровода "Северный поток – 2".

Контекст:

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. По состоянию на 20 октября, по данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища в ЕС и Великобритании заполнены примерно на 77,24%. В предыдущие годы перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены примерно на 84%, отмечало агентство Reuters

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 6 октября обновила исторический максимум – более $1900 за 1000 м³

Более 40 депутатов Европарламента призвали Еврокомиссию расследовать роль "Газпрома" в рекордном росте цен на газ в Европе и в манипулировании рынком, писало Bloomberg. Они считают, что "Газпром" может использовать высокие цены в Европе для получения разрешения на запуск "Северного потока – 2" до одобрения регулирующих органов Берлина и Брюсселя.

Теги: Россия, газ, агрессия, газопровод, Европейский союз, Владимир Зеленский
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