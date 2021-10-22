Зеленский призвал Евросоюз действовать вместе против газовой агрессии России

Зеленский надеется, что страны Евросоюза понимают необходимость совместных усилий для сохранения энергетической независимости.

По словам главы государства, Россия, отказываясь увеличивать поставки газа, поддерживает дефицит и рост цен на этот ресурс, чтобы добиться запуска газопровода "Северный поток – 2" без соблюдения европейских правил.

Президент Украины добавил, что до конца года Украина может гарантировать транзит 19 млрд м³ газа. По его словам, "Газпром" сейчас поставляет по украинской ГТС 85 млн м³ газа в сутки, а два года назад – 300 млн м³.

О том, что Россия использует газ как политическое оружие, заявляли в Европарламенте. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Россия создала газовый кризис в Европе в ручном режиме.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, близкие к "Газпрому" и Кремлю, писало, что Россия не будет увеличивать поставки газа в Европу, если европейский регулятор не одобрит запуск газопровода "Северный поток – 2".