"С учетом шантажа "Газпрома". Данилов сообщил, что Украина может помочь Молдове газом

"Премьер-министр Украины сегодня получил письмо от своего коллеги, премьер-министра Молдовы Натальи Гаврилицы с просьбой помочь Молдове определенным объемом газа для избегания сложной ситуации, которая сложилась в Молдове с учетом того шантажа, который делает на сегодняшний день "Газпром". Мы приняли решение [обратиться к] Кабинету Министров, чтобы они этот вопрос рассмотрели", – сказал он.
По словам Данилова, есть понимание, что такую помощь Молдове Украина "в ближайшее время" может предоставить.
Позже секретарь СНБО объяснил, что газ, который может быть передан Молдове, "будет поставляться не за деньги, этот газ будет передан на определенный период, скажем так, чтобы Молдова потом этот газ вернула".
"У нас есть определенные и собственные заинтересованности в том, чтобы у Молдовы был газ, потому что мы объединены в единую систему, у нас есть определенная территория, которая питается с территории Молдовы. Поэтому мы должны помочь нашим друзьям, нашим соседям", – подчеркнул Данилов.
В начале октября этого года молдавско-российская энергетическая компания "Молдовагаз" продлила контракт с "Газпромом" на поставку газа в течение месяца, писало NewsMaker. Молдова сейчас вынуждена закупать газ по цене $800 за 1 тыс. м³, а цена для конечных потребителей может вырасти до 6 леев ($0,35) за кубометр.
"Молдовагаз" 6 октября попросила потребителей сократить расход газа, так как страна потребляет больше, чем импортирует, отметило издание.
Financial Times 11 октября писала, что Молдова просила Евросоюз о чрезвычайных поставках газа на фоне сокращения объемов поставок от "Газпрома". По информации источников газеты, Кишинев надеется, что ему удастся получить газ через Румынию, чтобы не соглашаться на новые условия "Газпрома", который предлагает газ по более высокой цене.
13 октября в Молдове объявили режим повышенной готовности в газовом секторе. Предприятие Termoelectrica сократило потребление газа и стало использовать мазут.
22 октября парламент Молдовы объявил режим чрезвычайного положения из-за газового кризиса, режим ЧП продлится до 20 ноября.
22 октября Гаврилица сказала, что молдавским представителям в Москве не удалось добиться окончательной договоренности с "Газпромом" и сейчас "нет уверенности в том, что стороны договорятся".