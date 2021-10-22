"С учетом шантажа "Газпрома". Данилов сообщил, что Украина может помочь Молдове газом

"Премьер-министр Украины сегодня получил письмо от своего коллеги, премьер-министра Молдовы Натальи Гаврилицы с просьбой помочь Молдове определенным объемом газа для избегания сложной ситуации, которая сложилась в Молдове с учетом того шантажа, который делает на сегодняшний день "Газпром". Мы приняли решение [обратиться к] Кабинету Министров, чтобы они этот вопрос рассмотрели", – сказал он.

По словам Данилова, есть понимание, что такую помощь Молдове Украина "в ближайшее время" может предоставить.

Позже секретарь СНБО объяснил, что газ, который может быть передан Молдове, "будет поставляться не за деньги, этот газ будет передан на определенный период, скажем так, чтобы Молдова потом этот газ вернула".

"У нас есть определенные и собственные заинтересованности в том, чтобы у Молдовы был газ, потому что мы объединены в единую систему, у нас есть определенная территория, которая питается с территории Молдовы. Поэтому мы должны помочь нашим друзьям, нашим соседям", – подчеркнул Данилов.