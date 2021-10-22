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Алек Болдуин на съемочной площадке случайно застрелил оператора и ранил режиссера. Главное

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Болдуин заявил о готовности сотрудничать со следствием
Болдуин заявил о готовности сотрудничать со следствием
Фото: EPA (архив)

Известный голливудский актер Алек Болдуин 21 октября на съемочной площадке на ранчо Бонанза Крик недалеко от города Санта-Фе в штате Нью-Мексико (США) случайно застрелил 42-летнюю Галину Хатчинс, которая работала оператором на съемках, и тяжело ранил режиссера картины, 48-летнего Джоэла Соусу. "ГОРДОН" рассказывает, что известно об обстоятельствах инцидента.

По данным офиса шерифа округа Санта-Фе, инцидент произошел днем в четверг на съемках фильма "Ржавчина", пишет издание Santa Fe New Mexican. В нем 63-летний Болдуин исполнял роль преступника Харланда Раста (rust в переводе с английского – "ржавчина"). По сюжету, его 13-летнего внука обвиняют в случайном убийстве владельца местного ранчо и приговаривают к повешению. Герой Болдуина отправляется в Канзас, чтобы вызволить внука из тюрьмы. 

Во время репетиции или съемок одной из сцен актер выстрелил из оружия, использовавшегося в качестве реквизита. Представитель Болдуина заявил, что ружье было заряжено холостыми патронами и в момент выстрела произошла осечка, пишет Associated Press.

Бутафорское оружие, поясняет агентство, стреляет пороховым зарядом, без твердого снаряда, однако бумажные или пластиковые части патрона вылетают из ствола с такой силой, что могут убить человека с близкого расстояния. Так произошло в 1984 году, когда актер Джон-Эрик Хексум случайно застрелился из бутафорского пистолета, играя в русскую рулетку на съемочной площадке. В 1993-м на съемках погиб актер Брендон Ли, сын Брюса Ли: пуля-пустышка, оставшаяся в стволе, вылетела при холостом выстреле.

Что именно произошло на съемочной площадке в Санта-Фе, точно не известно. В полиции заявили, что продолжают выяснять, как именно использовалось оружие и какими патронами было заряжено.

МУЛЬТИМЕДИА
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Фото: Getty Images

В результате инцидента ранения получили два человека: оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Хатчинс на вертолете доставили в госпиталь Университета Нью-Мексико, где она скончалась во время срочной операции. За жизнь режиссера врачи продолжают бороться в медицинском центре Кристус Сент-Винсент в Санта-Фе, он находится в критическом состоянии, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на офис шерифа.

Галина Хатчинс родилась в Украине, выросла "на советской военной базе за Полярным кругом, в окружении северных оленей и атомных подводных лодок". Получила степень магистра международной журналистики в Киевском национальном университете, затем работала журналистом-расследователем, снимала документальные фильмы. 

Позже Хатчинс переехала в США. В 2015 году она закончила Американский киноинститут (AFI Conservatory), участвовала в съемках полнометражных художественных фильмов, среди которых "Заклятый враг", "Выстрел вслепую", "Дарлин" и другие. В 2019-м журнал Американского общества кинематографистов включил Хатчинс в список восходящих звезд американского кинематографа.

В Instagram она охарактеризовала себя так: "Беспокойный мечтатель. Адреналиновый наркоман. Оператор". Последний пост Хатчинс – с конной прогулки на ранчо, где проходили съемки "Ржавчины". "Одно из преимуществ съемок вестерна – то, что в выходной можно отправиться на конную прогулку", – написала она.

Коллеги в Голливуде вспоминают ее как профессионала. Друг Галины, кинематографист Алексей Федосов сказал "Русской службе BBC", что Хатчинс "достигла очень многого". "Она очень светлый человек, я ее часто встречал в Американской гильдии операторов, на светских мероприятиях. Ее все сильно любили, у нее был прекрасный творческий подход. Она прекрасная мама прежде всего", – отметил он.

В гильдии кинематографистов назвали гибель Галины Хатчинс ужасной потерей. "Мы скорбим. Наша гильдия потеряла одного из членов семьи", – цитирует заявление организации The Variety.

У нее остались муж Мэтью Хатчинс и восьмилетний сын Андрос.

Галина Хатчинс на съемках фильма "Дарлин". Фото: halynahutchinsdp.com
Галина Хатчинс на съемках фильма "Дарлин". Фото: halynahutchinsdp.com

В МИД Украины заявили, что украинское Генконсульство в Сан-Франциско "выясняет обстоятельства и взаимодействует с американскими правоохранителями в контексте расследования, консулы также устанавливают связь с родными украинки, чтобы оказать необходимую помощь".

Алек Болдуин уже дал показания полицейским. "Он сделал заявление и ответил на их вопросы. Он пришел добровольно и после дачи показаний покинул здание. Какие-либо обвинения по этому делу не предъявлены, никто не арестован", – сказал официальный представитель шерифа Санта-Фе агентству AFP.

СМИ опубликовали несколько фотографий Болдуина у полицейского участка. На одном снимке актер говорит по телефону и плачет, на втором – наклонился, упершись руками в колени. "Обезумевший Алек Болдуин после того, как случайно застрелил оператора на съемочной площадке своего нового фильма и ранил сценариста-режиссера. Как же, во имя всего святого, такое могло произойти?" – прокомментировал фото британский журналист и телеведущий Пирс Морган.

Журналисты пытались пообщаться с Болдуином у офиса шерифа, однако тот отказался. Вечером 22 октября актер написал в Twitter, что "всецело сотрудничает" с полицией в расследовании обстоятельств трагедии.

"Нет слов, чтобы передать мое потрясение по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашего глубоко любимого коллеги. Я полностью сотрудничаю с полицией, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия. Я поддерживаю связь с ее мужем, предлагая свою поддержку ему и его семье. Мое сердце разбито", – заявил актер.

Пользователи Twitter нашли пост Болдуина четырехлетней давности: публикуя видео, как полицейский случайно застрелил нападавшего, актер спрашивал: "Интересно: как должен себя чувствовать человек, который кого-то случайно убил?" В соцсети распространяют этот твит с подписью: "Теперь ты знаешь как".

Теги: США, убийство, МИД Украины, полиция, Голливуд, Алек Болдуин
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