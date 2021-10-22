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22 октября, 2021
 
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Актер Алек Болдуин во время съемок фильма случайно застрелил оператора и ранил режиссера

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Болдуин на съемках фильма "Ржавчина" играл главную роль
Болдуин на съемках фильма "Ржавчина" играл главную роль
Фото: EPA

В США во время съемок вестерна "Ржавчина" актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора и ранил режиссера картины. Об этом сообщил телеканал KRQE, ссылаясь на местное управление шерифа.

Съемки проходили в районе города Санта-Фе в американском штате Нью-Мехико. Во время съемок огнестрельное оружие, использовавшееся Болдуином в картине, выстрелило и ранило 42-летнюю оператора Галину Хатчинс. Ее отправили санавиацией в больницу города Альбукерке, однако она скончалась от полученного ранения.

Другим раненым оказался 48-летний режиссер Джоэл Соуза, его доставили в больницу Кристуса Сент-Винсента в Санта-Фе. The Hollywood Reporter пишет, что он в критическом состоянии.

Издание Deadline, ссылаясь на управление шерифа, писало, что винтовка, которая использовалась во время съемки, выстрелила случайно.

В компании Rust Movie Productions LLC, стоящей за производством фильма, сообщили журналистам Variety, что съемки пока приостановили.

Контекст:

В вестерне "Ржавчина" Болдуин выступил как исполнитель главной роли и продюсер. Сама история вращается вокруг преступника по имени Харланд Руст, который недавно узнал, что его 13-летний внук обвинен в случайном убийстве. После этого родственники предпринимают попытку покинуть штат. Находясь в Канзасе и его окрестностях, двое беглецов должны найти способ скрыться от американского Маршалла Вуд Хелма и его охотника за головами Фентона "Проповедника" Лэнга.

Алек Болдуин родился 3 апреля 1958 года в поселке Амитивилле, штат Нью-Йорк. На экране он дебютировал в начале 1980-х в сериале "Доктора". Самые известные фильмы с участием актера – "Привычка жениться", "Перл-Харбор", "Тормоз" (за роль в этой картине номинировался на "Оскар"), "Авиатор", "Отступники".

Теги: США, смерть, убийство, стрельба, фильм, раненые, Алек Болдуин
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