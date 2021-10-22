Актер Алек Болдуин во время съемок фильма случайно застрелил оператора и ранил режиссера

Съемки проходили в районе города Санта-Фе в американском штате Нью-Мехико. Во время съемок огнестрельное оружие, использовавшееся Болдуином в картине, выстрелило и ранило 42-летнюю оператора Галину Хатчинс. Ее отправили санавиацией в больницу города Альбукерке, однако она скончалась от полученного ранения.
Другим раненым оказался 48-летний режиссер Джоэл Соуза, его доставили в больницу Кристуса Сент-Винсента в Санта-Фе. The Hollywood Reporter пишет, что он в критическом состоянии.
Издание Deadline, ссылаясь на управление шерифа, писало, что винтовка, которая использовалась во время съемки, выстрелила случайно.
В компании Rust Movie Productions LLC, стоящей за производством фильма, сообщили журналистам Variety, что съемки пока приостановили.
В вестерне "Ржавчина" Болдуин выступил как исполнитель главной роли и продюсер. Сама история вращается вокруг преступника по имени Харланд Руст, который недавно узнал, что его 13-летний внук обвинен в случайном убийстве. После этого родственники предпринимают попытку покинуть штат. Находясь в Канзасе и его окрестностях, двое беглецов должны найти способ скрыться от американского Маршалла Вуд Хелма и его охотника за головами Фентона "Проповедника" Лэнга.
Алек Болдуин родился 3 апреля 1958 года в поселке Амитивилле, штат Нью-Йорк. На экране он дебютировал в начале 1980-х в сериале "Доктора". Самые известные фильмы с участием актера – "Привычка жениться", "Перл-Харбор", "Тормоз" (за роль в этой картине номинировался на "Оскар"), "Авиатор", "Отступники".