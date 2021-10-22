Актер Алек Болдуин во время съемок фильма случайно застрелил оператора и ранил режиссера

Съемки проходили в районе города Санта-Фе в американском штате Нью-Мехико. Во время съемок огнестрельное оружие, использовавшееся Болдуином в картине, выстрелило и ранило 42-летнюю оператора Галину Хатчинс. Ее отправили санавиацией в больницу города Альбукерке, однако она скончалась от полученного ранения.

Другим раненым оказался 48-летний режиссер Джоэл Соуза, его доставили в больницу Кристуса Сент-Винсента в Санта-Фе. The Hollywood Reporter пишет, что он в критическом состоянии.

Издание Deadline, ссылаясь на управление шерифа, писало, что винтовка, которая использовалась во время съемки, выстрелила случайно.

В компании Rust Movie Productions LLC, стоящей за производством фильма, сообщили журналистам Variety, что съемки пока приостановили.