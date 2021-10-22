Бульвар Шоубиз
 
22 октября, 2021
 
Новости

"Мое сердце разбито". Болдуин дал первый комментарий после того, как застрелил женщину-оператора на съемках

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль", написал 63-летний Болдуин
"Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль", – написал 63-летний Болдуин
Фото: alecbaldwininsta / Instagram

Американский актер Алек Болдуин впервые прокомментировал трагедию на съемочной площадке вестерна "Ржавчина", где он случайно застрелил оператора фильма Галину Хатчинс и тяжело ранил режиссера Джоэла Соузу.

На своей странице в Twitter он написал, что потрясен случившимся.

"Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс – жены, матери и нашей глубоко уважаемой коллеги. Я полностью сотрудничаю с расследованием, которое ведет полиция, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия", – заявил Болдуин.

63-летний актер добавил, что находится на связи с мужем Хатчинс.

"Я поддерживаю связь с ее мужем, предлагая свою поддержку ему и его семье. Мое сердце разбито за ее мужа, их сына и всех, кто знал и любил Галину", – признался Болдуин.

Контекст:

21 октября стало известно, что во время съемок вестерна "Ржавчина" с Болдуином в главной роли в США погиб один из членов съемочной команды. Позже выяснилось, что это была оператор Хатчинс. Также ранение получил режиссер фильма Джоэл Соуза, он в больнице в критическом состоянии.

Инцидент произошел во время использования Болдуином винтовки – она случайно выстрелила. Съемки ленты приостановлены.

Погибшая Хатчинс родилась и выросла в Украине, ей было 42 года.

Фильм "Ржавчина" рассказывает историю преступника по имени Харланд Руст, который недавно узнал, что его 13-летний внук обвинен в случайном убийстве. После этого родственники предпринимают попытку покинуть штат. Находясь в Канзасе и его окрестностях, двое беглецов должны найти способ скрыться от американского маршала Вуда Хелма и его охотника за головами Фентона (Проповедника) Лэнга.

Теги: США, смерть, убийство, фильм, актер, Алек Болдуин, оператор, происшествие
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Илларионов: Программу "Триллион долларов для Украины" нельзя реализовать за день. Это можно сделать за два десятилетия
  Илларионов: Программу "Триллион долларов для Украины" нельзя реализовать за день. Это можно сделать за два десятилетия
Алеся БАЦМАН
Судья Верховного Суда Ткачук: Чтобы люди защищали страну, военнослужащим нужно дать возможность отстаивать права в суде сейчас, а не через 5 10 лет
Судья Верховного Суда Ткачук: Чтобы люди защищали страну, военнослужащим нужно дать возможность отстаивать права в суде сейчас, а не через 5–10 лет
Елена ПОСКАННАЯ
В Гааге началось рассмотрение иска Украины против России по захвату кораблей в Керченском проливе. Главное
В Гааге началось рассмотрение иска Украины против России по захвату кораблей в Керченском проливе. Главное
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Судья "Танцев со звездами" Чмерковский прилетел в Украину с женой-танцовщицей. Фото
Судья "Танцев со звездами" Чмерковский прилетел в Украину с женой-танцовщицей. Фото
"Мое сердце разбито". Болдуин дал первый комментарий после того, как застрелил женщину-оператора на съемках
"Мое сердце разбито". Болдуин дал первый комментарий после того, как застрелил женщину-оператора на съемках
"Слишком опасные фото", "Какие ракурсы". Тина Кароль оголилась в поддержку нового альбома
"Слишком опасные фото", "Какие ракурсы". Тина Кароль оголилась в поддержку нового альбома
"Страна в опасности", "Красное сухое – лучший витамин". Аваков рассказал, почему "недруги" не дождутся его смерти
"Страна в опасности", "Красное сухое – лучший витамин". Аваков рассказал, почему "недруги" не дождутся его смерти
  "Михаилу это не очень понравилось". Slavia рассказала, почему пришла на премьеру фильма к бывшему мужу
  "Михаилу это не очень понравилось". Slavia рассказала, почему пришла на премьеру фильма к бывшему мужу
  "Все это мусолили". Экс-участница "НеАнгелов" Вика прокомментировала слухи о романе с Никитиным
  "Все это мусолили". Экс-участница "НеАнгелов" Вика прокомментировала слухи о романе с Никитиным
"Муж знает, что ты делаешь такие фото?", "Есть вообще грань?" Дорофеева снялась голой перед зеркалом
"Муж знает, что ты делаешь такие фото?", "Есть вообще грань?" Дорофеева снялась голой перед зеркалом
  Опубликовано фото Алека Болдуина после того, как он застрелил женщину-оператора украинского происхождения
  Опубликовано фото Алека Болдуина после того, как он застрелил женщину-оператора украинского происхождения
  48-летний Сеитаблаев после развода прокомментировал слухи об отношениях с молодой возлюбленной
  48-летний Сеитаблаев после развода прокомментировал слухи об отношениях с молодой возлюбленной
Жена Меладзе Джанабаева засветила голую грудь
Жена Меладзе Джанабаева засветила голую грудь
Цибульская показала мужа на отдыхе в Турции
Цибульская показала мужа на отдыхе в Турции
  "Быть миллионером – это успех? Я так не думаю". Гройсман признался, во сколько заработал первый миллион
  "Быть миллионером – это успех? Я так не думаю". Гройсман признался, во сколько заработал первый миллион
  Билык рассказала, что стало причиной развода с Ахмадовым
  Билык рассказала, что стало причиной развода с Ахмадовым
"Я не почувствовал радушного приема". Заменивший Леонова в "Танцах со звездами" Прохоров прокомментировал свое возвращение в проект
"Я не почувствовал радушного приема". Заменивший Леонова в "Танцах со звездами" Прохоров прокомментировал свое возвращение в проект
"Сочно, аппетитно и вкусно". Звезда "Женского квартала" Сопонару оголилась в кадре
"Сочно, аппетитно и вкусно". Звезда "Женского квартала" Сопонару оголилась в кадре
  Билык после развода с Ахмадовым рассказала о новой свадьбе
  Билык после развода с Ахмадовым рассказала о новой свадьбе
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS