"Мое сердце разбито". Болдуин дал первый комментарий после того, как застрелил женщину-оператора на съемках

"Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль", – написал 63-летний Болдуин Фото: alecbaldwininsta / Instagram

На своей странице в Twitter он написал, что потрясен случившимся.

"Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс – жены, матери и нашей глубоко уважаемой коллеги. Я полностью сотрудничаю с расследованием, которое ведет полиция, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия", – заявил Болдуин.

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There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

63-летний актер добавил, что находится на связи с мужем Хатчинс.

"Я поддерживаю связь с ее мужем, предлагая свою поддержку ему и его семье. Мое сердце разбито за ее мужа, их сына и всех, кто знал и любил Галину", – признался Болдуин.

2- I am in touch with her husband, offering my support to him and his family. My heart is broken for her husband, their son, and all who knew and loved Halyna. — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021