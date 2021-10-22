"Мое сердце разбито". Болдуин дал первый комментарий после того, как застрелил женщину-оператора на съемках

На своей странице в Twitter он написал, что потрясен случившимся.
"Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс – жены, матери и нашей глубоко уважаемой коллеги. Я полностью сотрудничаю с расследованием, которое ведет полиция, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия", – заявил Болдуин.
1-— AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021
There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and
63-летний актер добавил, что находится на связи с мужем Хатчинс.
"Я поддерживаю связь с ее мужем, предлагая свою поддержку ему и его семье. Мое сердце разбито за ее мужа, их сына и всех, кто знал и любил Галину", – признался Болдуин.
2- I am in touch with her husband, offering my support to him and his family. My heart is broken for her husband, their son, and all who knew and loved Halyna.— AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021
21 октября стало известно, что во время съемок вестерна "Ржавчина" с Болдуином в главной роли в США погиб один из членов съемочной команды. Позже выяснилось, что это была оператор Хатчинс. Также ранение получил режиссер фильма Джоэл Соуза, он в больнице в критическом состоянии.
Инцидент произошел во время использования Болдуином винтовки – она случайно выстрелила. Съемки ленты приостановлены.
Погибшая Хатчинс родилась и выросла в Украине, ей было 42 года.
Фильм "Ржавчина" рассказывает историю преступника по имени Харланд Руст, который недавно узнал, что его 13-летний внук обвинен в случайном убийстве. После этого родственники предпринимают попытку покинуть штат. Находясь в Канзасе и его окрестностях, двое беглецов должны найти способ скрыться от американского маршала Вуда Хелма и его охотника за головами Фентона (Проповедника) Лэнга.