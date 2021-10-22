Оператор, которую на съемках случайно застрелил Болдуин, была украинкой

Как говорится на сайте, Хатчинс была уроженкой Украины, которая "выросла на советской военной базе за Полярным кругом в окружении северных оленей и атомных подводных лодок".
Она закончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "Международная журналистика", и ранее работала журналистом-расследователем для британских документалок.
В 2015 году Хатчинс закончила Американский институт кино, после чего начала снимать фильмы. В 2019 году она победила в номинации "Восходящая звезда" от издания American Cinematographer.
Первой ее большой работой стал фильм "Заклятый враг" с Джо Манганьелло в 2020 году – он победил в номинации "Лучший фильм" на Sitges International Film Festival.
В Instagram последняя публикация украинки датирована 19 октября – это видео со съемок "Ржавчины".
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21 октября стало известно, что во время съемок вестерна "Ржавчина" с Болдуином в главной роли в США погиб один из членов съемочной команды. Позже выяснилось, что это была оператор Хатчинс. Также ранение получил режиссер фильма Джоэл Соуза, он в больнице в критическом состоянии.
Инцидент произошел во время использования Болдуином винтовки – она случайно выстрелила. Съемки ленты приостановлены.
Фильм "Ржавчина" рассказывает историю преступника по имени Харланд Руст, который недавно узнал, что его 13-летний внук обвинен в случайном убийстве. После этого родственники предпринимают попытку покинуть штат. Находясь в Канзасе и его окрестностях, двое беглецов должны найти способ скрыться от американского Маршалла Вуд Хелма и его охотника за головами Фентона "Проповедника" Лэнга.