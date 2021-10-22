Оператор, которую на съемках случайно застрелил Болдуин, была украинкой

Как говорится на сайте, Хатчинс была уроженкой Украины, которая "выросла на советской военной базе за Полярным кругом в окружении северных оленей и атомных подводных лодок".

Она закончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "Международная журналистика", и ранее работала журналистом-расследователем для британских документалок.

В 2015 году Хатчинс закончила Американский институт кино, после чего начала снимать фильмы. В 2019 году она победила в номинации "Восходящая звезда" от издания American Cinematographer.

Первой ее большой работой стал фильм "Заклятый враг" с Джо Манганьелло в 2020 году – он победил в номинации "Лучший фильм" на Sitges International Film Festival.

В Instagram последняя публикация украинки датирована 19 октября – это видео со съемок "Ржавчины".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Halyna Hutchins (@halynahutchins)