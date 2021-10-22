  Опубликовано фото Алека Болдуина после того, как он застрелил женщину-оператора украинского происхождения

Издание утверждает, что фото было сделано сразу после трагедии.

Позже сразу несколько американских изданий опубликовали видеозапись с места трагедии. На ней съемочная площадка снята с высоты дрона. На ролике видна деревянная церковь, обнесенная желтой полицейской лентой.

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Контекст:

21 октября стало известно, что во время съемок вестерна "Ржавчина" с Болдуином в главной роли в США погиб один из членов съемочной команды. Позже выяснилось, что это была оператор Хатчинс. Также ранение получил режиссер фильма Джоэл Соуза, он в больнице в критическом состоянии.

Инцидент произошел во время использования Болдуином винтовки – она случайно выстрелила. Съемки ленты приостановлены.

Погибшая Хатчинс родилась и выросла в Украине, ей было 42 года.

Фильм "Ржавчина" рассказывает историю преступника по имени Харланд Руст, который недавно узнал, что его 13-летний внук обвинен в случайном убийстве. После этого родственники предпринимают попытку покинуть штат. Находясь в Канзасе и его окрестностях, двое беглецов должны найти способ скрыться от американского маршала Вуда Хелма и его охотника за головами Фентона (Проповедника) Лэнга.