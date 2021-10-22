"Нафтогаз" будет импортировать газ только для промышленных предприятий – Витренко

По словам Витренко, Украина за пять лет сможет отказаться от импорта газа Фото: depositphotos.com

По информации агентства, сейчас "Нафтогаз" импортирует всего около 5 млн м³ газа в день. Витренко уверяет, что для населения газа накопили достаточно.

"Компания планирует осуществлять дальнейшие закупки газа преимущественно для промышленных клиентов, и поэтому мы не можем назвать точные цифры. Объемы денег, которые будут нужны для закупки, зависят от объемов газа. Источником таких закупок будут оплаты промышленных клиентов", – прокомментировал он.

Витренко накануне говорил, что Украина за пять лет сможет полностью обеспечить себя газом и отказаться от его импорта. По его словам, "Нафтогаз" планирует увеличить добычу природного газа в ближайшие 10 лет в 1,8 раза – с текущих примерно 13 млрд м³ до 24 млрд м³ за год.