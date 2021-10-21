Витренко о части поставщиков газа в Украине: "Рога и копыта"

Разговор на эту тему зашел после вопроса о школах и детсадах, оставшихся без газа в начале отопительного сезона.
"Выбирали поставщиков – коммерческих, якобы же была конкуренция. Затем, когда цены начали расти, эти поставщики просто отказывались от своих обязательств или не заключали договоры по тендерам, которые они выигрывали, потому что видели, что уже условия не являются привлекательными. Новый тендер занимал много времени. И получается, что есть больница, школа, детсад, у которых есть деньги. Есть и газ. Но просто сделать так, чтобы эта больница могла заключить контракт, получить этот газ – вот это проблема", – сказал Витренко.
По его словам, сейчас проблемы решают в "оперативном порядке".
Глава "Нафтогазу" отметил, что некоторые поставщики газа заключали договоры по ценам 20 грн за 1 м³, а потом решили: "Если у меня есть объемы, то продаем на рынке дороже".
"Просто это ненадежные поставщики. Нет гарантий, нет системы, чтобы проверять их финансовую состоятельность и надежность. Очень часто это были "рога и копыта". [...] Это будет урок для потребителей", – заявил Витренко.
Он рассказал, что подход меняют.
"Учреждения, которые выходили на рынок и покупали газ у компаний "рога и копыта", сейчас будут иметь такие требования, чтобы только надежные поставщики могли участвовать в тендерах. Антимонопольный комитет, который за этим следит, не будет в следующий раз говорить, что эти требования избыточны. Поэтому важно, чтобы конкуренция была не между "рогами и копытами", а между надежными поставщиками. Тогда это настоящая конкуренция, а не имитация", – объяснил Витренко.
30 сентября на заседании Конгресса местных и региональных властей был подписан меморандум, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду в Украине этой зимой не будут расти и составят 7,4 грн за 1 м³ для населения и 13,6 грн за 1 м³ для бюджетных учреждений.
11 октября областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций объявили о чрезвычайной ситуации из-за нехватки газа. В Полтавской облгосадминистрации объяснили, что решения, которые приняли региональные комиссии, позволят бюджетным учреждениям заключать договоры на поставку газа по сокращенной процедуре.
Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что решения комиссий – технические, они были необходимы "для преодоления технических моментов с целью ускорения подписания договоров на поставку газа".
Собеседники ZN.UA подтвердили эту информацию. "Если бы шли по стандартной процедуре, то городам надо было бы оглашать тендеры и выходить на открытые торги в системе ProZorro. Однако на этом рынке бьются монстры и могли быть запущены процедуры оспаривания результатов в судах, и не факт, что все общины получили бы в итоге льготные цены, зафиксированные в меморандуме. Чтобы обойти процедуры внесения изменений в постановления и законы, пошли путем чрезвычайной ситуации, когда "Нафтогаз Трейдинг" может предоставить льготные цены как поставщик "последней надежды", – объяснил источник журналистов.
12 октября "Нафтогаз" уведомил, что предложил бюджетным и религиозным организациям контракты на поставку газа до конца 2022 года с фиксированной ценой – 13,7 грн за м³ (с учетом транспортировки и НДС – 16,8 грн).
Дефицит топлива спровоцировал рост цен на него. Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 6 октября обновила исторический максимум – более $1900 за 1000 м³. Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.