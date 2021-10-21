Витренко о части поставщиков газа в Украине: "Рога и копыта"

Разговор на эту тему зашел после вопроса о школах и детсадах, оставшихся без газа в начале отопительного сезона.

"Выбирали поставщиков – коммерческих, якобы же была конкуренция. Затем, когда цены начали расти, эти поставщики просто отказывались от своих обязательств или не заключали договоры по тендерам, которые они выигрывали, потому что видели, что уже условия не являются привлекательными. Новый тендер занимал много времени. И получается, что есть больница, школа, детсад, у которых есть деньги. Есть и газ. Но просто сделать так, чтобы эта больница могла заключить контракт, получить этот газ – вот это проблема", – сказал Витренко.

По его словам, сейчас проблемы решают в "оперативном порядке".

Глава "Нафтогазу" отметил, что некоторые поставщики газа заключали договоры по ценам 20 грн за 1 м³, а потом решили: "Если у меня есть объемы, то продаем на рынке дороже".

"Просто это ненадежные поставщики. Нет гарантий, нет системы, чтобы проверять их финансовую состоятельность и надежность. Очень часто это были "рога и копыта". [...] Это будет урок для потребителей", – заявил Витренко.

Он рассказал, что подход меняют.

"Учреждения, которые выходили на рынок и покупали газ у компаний "рога и копыта", сейчас будут иметь такие требования, чтобы только надежные поставщики могли участвовать в тендерах. Антимонопольный комитет, который за этим следит, не будет в следующий раз говорить, что эти требования избыточны. Поэтому важно, чтобы конкуренция была не между "рогами и копытами", а между надежными поставщиками. Тогда это настоящая конкуренция, а не имитация", – объяснил Витренко.