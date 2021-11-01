Нормандский формат не приносит результата, для урегулирования конфликта на Донбассе нужны ЕС и США – депутат Европарламента Кубилюс

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 1 ноября.

"Хорошо, что Германия и Франция проявили инициативу по созданию Нормандского формата, но мы видим, что это не приносит реального результата. Итак, если говорить о том, как изменить этот формат, я бы сказал, что давайте поищем возможность присутствия ЕС и США", – сказал Кубилюс.

Он подчеркнул, что не верит в то, что при помощи существующих форматов можно добиться реального прогресса в урегулировании конфликта.

"Может быть, для поддержания какого-то холодного мира это может помочь, но для решения всего вопроса я не вижу, чтобы это могло произойти, потому что это зависит исключительно от Кремля. Какие инструменты у нас есть на Западе, чтобы убедить Кремль изменить свое поведение, я пока не очень ясно вижу", – добавил депутат.

Кубилюс считает, что отношение Кремля к войне на Донбассе может изменить демократия в РФ.

"Некоторые говорят, что демократия в России далеко и, может быть, слишком романтично полагаться на это. Но на собственном опыте я вижу, что иногда демократические процессы в этой части Европы начинают происходить очень неожиданным образом. И Украина действительно хороший пример того, как в нашем регионе можно установить демократию. После Майдана Украина – хороший пример зрелости демократии", – сказал он, отметив, что в 2020 году белорусский народ начал следовать примеру Украины.

"Лукашенко по-прежнему сохраняет власть, но я думаю, что это продлится недолго. И тогда вопрос в том, как эта демократическая волна развития пойдет в Россию", – добавил Кубилюс.

По его словам, демократия в РФ может быть решением и ответом на войну на Донбассе.

"Это то, что нам нужно иметь в виду, и именно поэтому Украина может быть действительно более проактивной в позитивном ключе, играя какую-то геополитическую роль, заботясь о распространении демократии вокруг Украины, по соседству", – считает Кубилюс.