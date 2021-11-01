В Кремле начинают опасаться успехов Украины – депутат Европарламента Кубилюс

Депутат Европарламента Кубилюс признает, что Россия – одна из причин, по которым Украину не готовы принять как члена ЕС Фото: Vilniaus politikos analizės institutas / Facebook

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 1 ноября.

"Есть опасения, что интеграция в ЕС может еще больше разозлить Путина. Я согласен с тем, что это может еще больше разозлить Путина, и я вижу это из недавних статей господина Медведева (зампредседателя Совета безопасности РФ, экс-президента РФ. – "ГОРДОН"). Но это значит, что в Кремле начинают опасаться успехов Украины. Это действительно важно для всех нас понять", – сказал Кубилюс.

Он признал, что "Россия является фактором" того, что ЕС недостаточно готов принять Украину в качестве члена организации.

"Некоторые люди в крупных столицах говорят: мы не можем предложить Украине более амбициозную интеграционную повестку дня даже в отношении ЕС, потому что это может спровоцировать Путина. Мы говорим обратное: если мы в Европе хотим иметь четкую стратегию в отношении России, с очень четкой целью – как помочь не Путину, а как помочь российскому обществу в преобразовании этой страны обратно к демократии, – тогда мы должны понимать, что пример успеха Украины – один из инструментов, которые ЕС имеет в своих руках, чтобы помочь также России", – пояснил Кубилюс.

Он добавил, что успех Украины можно обеспечить только через евроинтеграцию Украины.

"Это то, что мы включили в недавно принятый нами отчет Европейского парламента о политике ЕС в отношении России. Мы очень четко сказали, что одним из элементов этой стратегии в отношении России должна быть интеграция стран Восточного партнерства – и особенно Украины – в ЕС. Это то, что мы считаем очень важным", – заверил депутат Европарламента.

В своем Facebook 28 октября Кубилюс подчеркнул также, что реформы необходимы не только Украине. "Политику Евросоюза в отношении соседей (включая Украину) тоже нужно реформировать, потому что она продолжит (не) действовать и в течение ближайшего десятилетия так же, как и последние несколько лет, Украина снова окажется в "серой зоне", – написал он.