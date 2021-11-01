В Кремле начинают опасаться успехов Украины – депутат Европарламента Кубилюс

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 1 ноября.
"Есть опасения, что интеграция в ЕС может еще больше разозлить Путина. Я согласен с тем, что это может еще больше разозлить Путина, и я вижу это из недавних статей господина Медведева (зампредседателя Совета безопасности РФ, экс-президента РФ. – "ГОРДОН"). Но это значит, что в Кремле начинают опасаться успехов Украины. Это действительно важно для всех нас понять", – сказал Кубилюс.
Он признал, что "Россия является фактором" того, что ЕС недостаточно готов принять Украину в качестве члена организации.
"Некоторые люди в крупных столицах говорят: мы не можем предложить Украине более амбициозную интеграционную повестку дня даже в отношении ЕС, потому что это может спровоцировать Путина. Мы говорим обратное: если мы в Европе хотим иметь четкую стратегию в отношении России, с очень четкой целью – как помочь не Путину, а как помочь российскому обществу в преобразовании этой страны обратно к демократии, – тогда мы должны понимать, что пример успеха Украины – один из инструментов, которые ЕС имеет в своих руках, чтобы помочь также России", – пояснил Кубилюс.
Он добавил, что успех Украины можно обеспечить только через евроинтеграцию Украины.
"Это то, что мы включили в недавно принятый нами отчет Европейского парламента о политике ЕС в отношении России. Мы очень четко сказали, что одним из элементов этой стратегии в отношении России должна быть интеграция стран Восточного партнерства – и особенно Украины – в ЕС. Это то, что мы считаем очень важным", – заверил депутат Европарламента.
В своем Facebook 28 октября Кубилюс подчеркнул также, что реформы необходимы не только Украине. "Политику Евросоюза в отношении соседей (включая Украину) тоже нужно реформировать, потому что она продолжит (не) действовать и в течение ближайшего десятилетия так же, как и последние несколько лет, Украина снова окажется в "серой зоне", – написал он.
Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.
Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе закреплен в Конституции.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина сообщила 22 сентября 2021 года, что Украина выполнила 58% обязательств Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.
Украина для вступления в Европейский союз должна выполнить Копенгагенские критерии, но пока страна на расстоянии "целых световых лет" от этого, говорила тогдашний президент Эстонии Керсти Кальюлайд 11 сентября. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил ей, что Украину "не надо держать на крючке реформ".
Говоря о евроатлантической интеграции Украины, Кулеба также подчеркивал: "Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ".
21 октября Кулеба отметил, что Украина выполняет все необходимые для евроинтеграции реформы, поэтому ожидает, что Евросоюз предоставит ей перспективу членства.