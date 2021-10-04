Кулеба: Евроинтеграция – это сейчас инструмент укрепления Украины, а не цель

"Даже если завтра в Брюсселе кто-то выйдет и скажет, что Украина никогда не станет членом ЕС, это не значит, что мы должны свернуть реформы, прекратить внедрять европейские правила и двигаться к более тесной интеграции именно с европейским пространством, так как эти правила и эта интеграция укрепляют Украину изнутри и делают нас более устойчивыми, сильными и близкими к западному миру, который зашел в жесткое противостояние с китайским миром", – отметил министр.

Кулеба подчеркнул, что европейская интеграция проводится для Украины и для украинцев.

"Само восприятие евроинтеграции в Украине мы должны изменить. Это не вопрос "дадут нам членство или нет?" Евроинтеграция – это сейчас инструмент укрепления Украины, а не цель", – сказал глава МИД.