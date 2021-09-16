"Мы не клуб для избранных". Дуда заявил, что Украина и Молдова должны стать частью ЕС

"Нам не будут доверять, если нашим партнерам, которые предпринимают усилия по модернизации и хотят присоединиться к нашему сообществу, не будет предоставлена такая возможность. Поэтому я говорю о расширении. Мы – Европа, континент, а не клуб для избранных", – сказал он.

Президент Польши считает, что Евросоюз "должен быть открыт для других европейских стран, которые уже проводят реформы для вступления в союз".

"К сожалению, спустя более 30 лет после падения "железного занавеса" европейская территория все еще разделена. Сегодня занавесы сделаны не из железа, а из таможенных барьеров, визовых ограничений и отсутствия перспектив членства. И я говорю это открыто: в непосредственной близости от нас есть европейские страны, которые должны быть частью нашего сообщества", – объяснил Дуда.

В этом контексте он упомянул Молдову и Украину. "Все мы видели Украину в 2014 году, где молодые патриоты и демократы были убиты на баррикадах за их страну, чтобы однажды войти в европейское сообщество", – подчеркнул Дуда.

По его словам, чтобы Евросоюз "был подлинно" Европейским союзом, нужно продолжать политику расширения.

"В Польше есть консенсус по этому поводу. Другой президент Польши будет здесь через 10–15 лет, и он будет говорить то же самое, пока этот вопрос не продвинется вперед", – заявил Дуда.