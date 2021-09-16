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"Мы не клуб для избранных". Дуда заявил, что Украина и Молдова должны стать частью ЕС

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Дуда уверен, что Евросоюз должен расширяться
Дуда уверен, что Евросоюз должен расширяться
Фото: ЕРА

Европейский союз должен быть открыт для стран, которые стремятся стать новыми его членами. Об этом 15 сентября на неформальной встрече группы президентов стран ЕС "Аррайолос" в Риме заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщается на его официальном сайте.

"Нам не будут доверять, если нашим партнерам, которые предпринимают усилия по модернизации и хотят присоединиться к нашему сообществу, не будет предоставлена такая возможность. Поэтому я говорю о расширении. Мы – Европа, континент, а не клуб для избранных", – сказал он.

Президент Польши считает, что Евросоюз "должен быть открыт для других европейских стран, которые уже проводят реформы для вступления в союз".

"К сожалению, спустя более 30 лет после падения "железного занавеса" европейская территория все еще разделена. Сегодня занавесы сделаны не из железа, а из таможенных барьеров, визовых ограничений и отсутствия перспектив членства. И я говорю это открыто: в непосредственной близости от нас есть европейские страны, которые должны быть частью нашего сообщества", – объяснил Дуда.

В этом контексте он упомянул Молдову и Украину. "Все мы видели Украину в 2014 году, где молодые патриоты и демократы были убиты на баррикадах за их страну, чтобы однажды войти в европейское сообщество", – подчеркнул Дуда.

По его словам, чтобы Евросоюз "был подлинно" Европейским союзом, нужно продолжать политику расширения.

"В Польше есть консенсус по этому поводу. Другой президент Польши будет здесь через 10–15 лет, и он будет говорить то же самое, пока этот вопрос не продвинется вперед", – заявил Дуда.

Контекст:

Верховная Рада Украины 7 февраля 2019 года приняла законопроект о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сформирует коалицию стран-лоббистов для вступления в ЕС.

Результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 19 августа, свидетельствуют, что 64% украинцев поддерживают вступление Украины в Евросоюз.

Еще в 1993 году Евросовет на заседании в Копенгагене установил ряд критериев, которым должно соответствовать каждое государство, желающее вступить в ЕС. Через два года на заседании Евросовета в Мадриде их подтвердили.

Критерии требуют, что в государстве должны быть: первое – стабильность институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств; второе – стабильная рыночная экономика, способная справляться с конкурентным давлением. Третий критерий – способность государства взять на себя обязательства, связанные с членством, включая способность эффективно применять правила, стандарты и политику, составляющие свод законов ЕС.

Теги: Евромайдан, Украина, Молдова, реформы, евроинтеграция, Европейский союз, украинцы, Анджей Дуда, Евросоюз, членство, ЕС
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