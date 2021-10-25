Стефанчук хочет ввести в Раде евроинтеграционный день

"У меня есть идея – раз в месяц проводить день европейской интеграции в парламенте. Приоритетом моей работы является выполнение Копенгагенских критериев и вступление Украины в ЕС", – отметил Стефанчук.
Председатель парламента подчеркнул, что Украина делает важные шаги на пути к евроинтеграции. В качестве примера он привел внеочередное заседание Верховной Рады 21 октября, на котором приняли 14 законопроектов, необходимых для европейской интеграции.
Маасикас выразил надежду на продолжение сотрудничества с Украиной и поддержал идею евроинтеграционного дня в Верховной Раде.
Стороны также обсудили законопроекты, касающиеся судебной реформы, реформы СБУ, антикоррупционной стратегии и земельной реформы.
Народный депутат, первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук стал новым главой Верховной Рады 8 октября вместо Дмитрия Разумкова, которого парламент отозвал с должности 7 октября.
Украина активизировала сотрудничество с ЕС в 2014 году, после Революции достоинства. В частности, в сентябре Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.
Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе закреплен в Конституции.