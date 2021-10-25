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Стефанчук хочет ввести в Раде евроинтеграционный день

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Стефанчук хочет ежемесячно проводить в Верховной Раде день европейской интеграции
Стефанчук хочет ежемесячно проводить в Верховной Раде день европейской интеграции
Фото: rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук предложил ввести в парламенте ежемесячный день европейской интеграции. Об этом он заявил 25 октября во время встречи с главой представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом, сообщает пресс-служба ВР.

"У меня есть идея – раз в месяц проводить день европейской интеграции в парламенте. Приоритетом моей работы является выполнение Копенгагенских критериев и вступление Украины в ЕС", – отметил Стефанчук.

Председатель парламента подчеркнул, что Украина делает важные шаги на пути к евроинтеграции. В качестве примера он привел внеочередное заседание Верховной Рады 21 октября, на котором приняли 14 законопроектов, необходимых для европейской интеграции.

Маасикас выразил надежду на продолжение сотрудничества с Украиной и поддержал идею евроинтеграционного дня в Верховной Раде.

Стороны также обсудили законопроекты, касающиеся судебной реформы, реформы СБУ, антикоррупционной стратегии и земельной реформы.

Контекст:

Народный депутат, первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук стал новым главой Верховной Рады 8 октября вместо Дмитрия Разумкова, которого парламент отозвал с должности 7 октября.

Украина активизировала сотрудничество с ЕС в 2014 году, после Революции достоинства. В частности, в сентябре Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе закреплен в Конституции.

Теги: евроинтеграция, Руслан Стефанчук, Матти Маасикас, встреча, сотрудничество
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