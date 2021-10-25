Стефанчук хочет ввести в Раде евроинтеграционный день

"У меня есть идея – раз в месяц проводить день европейской интеграции в парламенте. Приоритетом моей работы является выполнение Копенгагенских критериев и вступление Украины в ЕС", – отметил Стефанчук.

Председатель парламента подчеркнул, что Украина делает важные шаги на пути к евроинтеграции. В качестве примера он привел внеочередное заседание Верховной Рады 21 октября, на котором приняли 14 законопроектов, необходимых для европейской интеграции.

Маасикас выразил надежду на продолжение сотрудничества с Украиной и поддержал идею евроинтеграционного дня в Верховной Раде.

Стороны также обсудили законопроекты, касающиеся судебной реформы, реформы СБУ, антикоррупционной стратегии и земельной реформы.